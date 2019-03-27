Владимир Михайлов: Не признаю результатов выборов

Московская усадьба коллекционера Ивана Барышникова - один из культурных центров столицы, Тут регулярно бывали поэты Кюхельбекер и Давыдов, драматурги Одоевский и Чаадаев и многие другие. В специально выделенном хозяевами кабинете, писал «Горе от ума» близкий друг хозяина Александр Грибоедов. Здесь же спустя два века депутат Костромской областной Думы четырех созывов, Заслуженный изобретатель России и экс-кандидат в президенты страны Владимир Михайлов презентовал книгу «Как я не стал президентом».

Владимир Викторович человек уникальный хотя бы тем, что к этим выборам Центризбирком допустил фактически всего одного самовыдвиженца - его. Вторым был действующий президент.

Столкнувшись с нюансами Федерального закона «О выборах Президента РФ», он вынес из предвыборной борьбы не только набитые шишки, но и богатейший опыт. Им он и делится со следующими претендентами-одиночками на страницах небольшой, но забитой фактами книги.

Сегодня главная его задача - добиться смягчения избирательного законодательства для самовыдвиженцев. Он уже разработал и внёс проект ФЗ в Костромскую облдуму. Поправки Михайлова ориентированы на совершенствование закона, чтобы хоть как-нибудь облегчить жизнь одиночек.

- Сегодняшнее законодательство по сути запретительное, - уверен Михайлов. - Поэтому я не признаю результаты этих выборов.

- Избирательная кампании президента России, - вспоминает Владимир Михайлов, - стартовала 18 декабря 2017 года. Сами понимаете - у нас в это время мало кто работает, страна живёт подготовкой к празднованию Нового года.

В таких условиях в предвыборную борьбу вступили 24 партии и 46 самовыдвиженцев. После рассмотрения документов в ЦИК, количество участников сократилось до двух самовыдвиженцев и 15 партийных кандидатов. В итоге в избирательные бюллетени попали два кандидата от парламентских партий, пять от партий, собравших подписи в свою поддержку и самовыдвиженец - действующий президент.

Куда же на этом этапе пропал Владимир Михайлов? СМИ сообщали, что он снял свою кандидатуру. Это не так. Владимир Викторович лишь сообщил о том, что, действуя строго по закону, кандидату-одиночке собрать необходимые 300 тысяч подписей в четырёх десятках регионов страны за две недели невозможно.

- Иллюзий я не питал, - говорит Владимир Михайлов, - но получив разрешение ЦИК на сбор подписей, осознал, что оказался единственным кандидатом из глубинки. Что только я буду представлять нищую и вымирающую Россию. Но с первых же дней, вместо того, чтобы вести нормальную предвыборную работу, я был вынужден преодолевать массу искусственно созданных государством трудностей.

За автографами к автору выстроилась очередь.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Для начала надо создать инициативную группу - минимум 500 человек. Нотариус должен зарегистрировать всех её участников за сутки. Это 32 часа работы. Эти полтысячи человек надо собрать в соответствующем всем правилам зале. В правилах учитывается вентиляция, количество огнетушителей, привинченные к полу сидячие места и много чего ещё, чего обывателю лучше не знать. Напомним: конец декабря - во всех подходящих залах, а их в той же Костроме всего три, идут предновогодние ёлки. Михайлову с товарищами пришлось освобождать склад одного из предприятий от готовой продукции, заказывать лавки и привинчивать их к полу.

И так на каждом шагу.

- Я пригласил вас сюда не для того, чтобы пожаловаться на судьбу или начать новую предвыборную компанию, - объяснял журналистам Владимир Михайлов. - Но и намерения всего лишь рассказать про книгу о событиях полуторагодичной давности и забыть о них у меня тоже нет. Моя цель - либерализация предвыборного законодательства и рассказ тем, кто пойдёт по моему пути, с какими проблемами им придётся столкнуться.

Михайлов уверен: будущее именно за беспартийными. Ведь партийных в стране всего три миллиона. Кто сегодня представляет интересы остальных 143-х?! То-то.

Последний абзац книги начинается с фразы «Через шесть лет новые президентские выборы, так что, дорогие мои, до новых встреч!» При этом автор уверял журналистов: «Я не хочу быть президентом - я хочу жить в лучшей стране. Но если для этого потребуется стать президентом...»