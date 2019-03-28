В Московском метро закрыли станцию "Каховская" до 2021 года

Станцию "Каховская" закрыли с 30 марта. Как объяснили в столичном метро, для интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ).

- Ограничения необходимы для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро, - комментируют в Московском метрополитене. - Для пассажиров станция "Каховская" откроется уже в составе БКЛ.

Закрыта станция будет до 2021 года. Все это время движение поездов по Каховской линии метро будет осуществляться только между станциями "Варшавская" и "Каширская". Как же добираться? От станции "Каховская" до "Варшавской" пассажиры смогут доехать на троллейбусах № 60 и 72.

Схема движения транспорта в районе закрытой станции метро. Фото: mos.ru

Возникает вопрос, а будет ли работать станция "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии (пересадка на "Каховскую")? Да, будет работать в обычном режиме. Что будет удобно пассажирам, которые пользовались ранее станцией "Каховская". Теперь они смогут входить в метро на станции "Севастопольская" и пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией и доступными пересадками с этой линии.

Станция "Каховская", которая построена 30 лет назад, морально устарела и не сможет вписаться в Большую кольцевую линию, где станции строят с нуля. Строителям предстоит полностью обновить облицовку путевых стен и платформ, заменить пути. Также будет построен дополнительный переход со станции "Каховская" на "Севастопольскую".

Стоит обратить внимание, что на Каховской линии есть еще и другие станции, но они пока будут работать.

- Станции "Варшавская" и "Каширская" продолжат свою работу. Поезда между ними будут следовать с увеличенными интервалами. Указанные станции будут модернизированы в рамках второго этапа реконструкции Каховской линии, - уточнили в Московском метрополитене.

О строительстве БКЛ

Южный и юго-западный участки БКЛ планируют открыть в 2021 году. В состав южного участка, к которому будет присоединена Каховская линия, войдут еще три станции ("Зюзино", "Воронцовская", "Улица Новаторов") и три станции в составе юго-западного участка ("Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе").

Станция "Каховская", которая построена 30 лет назад, морально устарела и не сможет вписаться в Большую кольцевую линию. Фото: mos.ru

- В настоящее время строители завершили проходку первого тоннеля на южном участке БКЛ от станции "Зюзино" до "Каховской", - уточнили в мэрии Москвы.

Метро станет доступнее для 500 000 жителей районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино. Кроме того, южный участок БКЛ снизит нагрузку на действующие линии, а именно на Сокольническую, Калужско-Рижскую, Серпуховско-Тимирязевскую, на участки Кольцевой линии и Московского центрального кольца. К тому же скоро к БКЛ будет присоединена Коммунарская ветка метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большая кольцевая линия столичного метро: поезда поедут по тоннелю под каналом имени Москвы

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро уходит уже не только под землю, но ещё и под воду. Столичные метростроевцы начали копать левый перегонный тоннель на очередном участке БКЛ на северо-западе Москвы - от станции «Мневники» до «Улицы Народного ополчения» (подробности)

Большая кольцевая линия метро заработает в столице к 2023 году

К 2023 году в столице будет построен транспортный каркас, который свяжет метрополитен, железную дорогу и автодорогу. Это позволит пассажирам удобно выстаивать свои маршруты, сократит время в пути, минимум на 30 минут и поможет частично разгрузить многие магистрали (подробности)