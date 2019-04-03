Жуткие подробности стрельбы в московской полиции: сотрудницу ранил ее коллега

"Сама дура": примерно так в первые часы после ЧП со стрельбой в оружейной комнате отделения полиции района Арбат, описали ситуацию в пресс-службе столичного главка. Официальной версией было неосторожное обращение с оружием, якобы старший сержант Соглара Поняева, чистила пистолет Макарова и сама случайно нажала на курок. Пользователи соцсетей тут же окрестили полицейскую "блондинкой" и "растяпой". Но оказалось, что девушка в этой истории лишь жертва. Утром в понедельник, 2 апреля, в оружейной комнате она была не одна.

- Лейтенант полиции Юрий Петрунин пренебрег мерами безопасности по обращению с оружием. Разряжая пистолет ПМ, он отвел затвор в крайнее заднее положение, отпустил затвор и нажал на спусковой крючок. Выстрел был произведен в сторону Соглары Поняевой, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органов.

Скрыть от общественности пытались и реальную обстановку дел с состоянием здоровья сотрудницы полиции. Говорили, что пуля прошла по касательной и лишь слегка задела бровь. Но на самом деле состояние женщины стабильно тяжелое.

- Она получила огнестрельное ранение в голову. Повреждены кости черепа и мягкие ткани лица. Мозг поврежден незначительно, - сообщил собственный источник "КП".

Женщина находится в реанимации института Склифосовского. За ее жизнь борются медики. Тем временем ее коллегу допрашивают следователи. По предварительной версии, умысла в его действиях все-таки не было.

- Были проверены записи камер видеонаблюдения. Причиной выстрела стало неосторожное обращение с оружием, - пояснил источник "КП".

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Утром во вторник, 2 апреля, в оружейной комнате отдела МВД России по району Арбат раздался выстрел. Полицейские бросились на помощь и обнаружили перепуганную коллегу с пистолетом Макарова в руке. Пуля прошла по касательной и лишь слегка задела бровь. Грешным делом полицейские подумали о том, что коллега хотела свести счеты с жизнью. Но оказалось, что это просто несчастный случай (подробности)