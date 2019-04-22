2019-04-19T19:00:16+03:00
Недвижимость

Как в фильме: мода на «киношные» планировки

Небоскреб, квартира и окно по всю стену с видом на город. Если воображение постоянно рисует похожую картину, рассказываем – какие варианты может предложить рынок недвижимости
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В последнее время аналитики отмечают рост интереса к квартирам с эксклюзивными планировками. Особенно это касается тех вариантов, где можно поиграть с величиной окон. «Хочу квартиру, как в фильме», – довольно часто озвучивают свой запрос потенциальные покупатели. И это неудивительно: дом всегда должен быть тем местом, куда хочется вернуться и отвлечься от рутины.

Квартиры с увеличенным числом окон – самый простой и беспроигрышный вариант привнести оригинальность в жилое пространство. В перспективе владелец такой квартиры получает не просто ударную дозу света, но и широкие возможности для перепланировки при сохранении оптимальной естественной освещенности.

Квартиры с мансардными окнами – неважно, какая за окном погода, если это окно – мансардное. Поставив спальную кровать или диван под скатом крыши (такие квартиры, как правило, располагаются на последних этажах), можно лежа наблюдать за солнцем, дождем, снегопадом за прочими романтическими вещами. При этом мансардное окно не отменяет наличие обычного.

Квартиры с панорамным остеклением. Представьте окно, увеличенное по горизонтали: от стены до стены. Это и есть панорамное остекление, а вместе с ним – статусность и отличные видовые характеристики. Оценят эстеты, особенно активные инстапользователи.

Квартиры с французским остеклением. А вот и пресловутая классика – окна от пола до потолка, хит дизайнерского оформления, визуально расширяющий пространство и создающий ощущение свободы без границ.

В продолжение французской тематики – квартиры с французскими балконами. Если при слове «Париж» в голове возникает кованый ажурный балкончик с пышной геранью и видом на Эйфелову башню, то спешим вас порадовать – такой вариант представлен и на российском рынке. Эйфелеву башню застройщики не гарантируют, а все остальное – пожалуйста.

Квартиры с эркерами несут флер торжественности и аристократизма. В гостиной с таким «пейзажем» принимать гостей – особое удовольствие. Да и побыть одному в таком интерьере тоже не скучно.

Может сложиться впечатление, что квартиры подобных форматов встречаются только на столичном рынке, да и то – не по всех проектах. Однако тем, что уже нацелился на Подмосковье по бюджету и другим параметрам (экологичности, например), расстраиваться точно не стоит. По востребованности Москва ненамного обгоняет область, поэтому отдельные форматы либо все перечисленные можно встретить и там. Один из таких проектов с возможностью выбора – UP-квартал «Римский» в 15 минутах от метро «Домодедовская». Помимо упомянутых планировок в комплексе запроектированы квартиры евроформата, а также варианты со вторым уровнем или вторым этажом. Поэтому не стоит бояться жить, как в кино, – подходящий вариант обязательно найдется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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