2019-05-19T15:23:04+03:00
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В Москве финал "Игры престолов" посмотрят на стадионе

Правда, произойдет это только 20 мая, когда серия уже будет доступна в интернете
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фанаты увидят финал уже завтра.Фанаты увидят финал уже завтра.Фото: REUTERS
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Ажиотаж вокруг "Игры престолов" небывалый. Смотрят предыдущие сезоны даже те, кто был в рядах "я не смотрел ни одной серии". Причем просят друзей, чтобы те не рассказывали о том, что впереди. Так сказать, наслаждаются моментами. Хотя наслаждением это назвать тоже язык не повернется - постоянная борьба за власть, огонь, война, смерти. Положительного исхода после просмотра предпоследней серии уже никто и не ждет. Но развязку понять нужно.

Но уже понятно, что найдутся и такие поклонники "Игры престолов", которые пойдут еще раз смотреть финальную серию. А покажут ее на стадионе "РЖД Арена" в понедельник, 20 мая. Да, в это время серия уже будет доступна в интернете. Но эффект массового просмотра, похоже, стоит того. Да, и вообще смотреть кино на стадионе - должно быть интересно.

- Показ "Игры престолов" будет действительно масштабным. Финальную серию покажут на 20-метровом экране. На стадионе будут фуд-корты с кухнями Вестероса, косплей, фотозоны, выступление артистов, зрелищное шоу, - рассказали в компании "Ситимобил", которая является партнером показа.

Следите за обновлениями сайта kp.ru, наши корреспонденты расскажут, как пройдет просмотр "Игры престолов" на стадионе "РЖД Арена".

КСТАТИ

В Московском метро на закрытой станции показали предфинальную серию "Игры престолов". Что стало известно перед финалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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