Наше Подмосковье. Фото-факт

«Архангельское» заслуженно называют одной из самых потрясающих усадеб современной России. Дворцово-парковый ансамбль конца XVIII - начала XIX века ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. В этом году музею при усадьбе исполнилось 100 лет. В эти выходные здесь прошел субботник, посвященный вековому юбилею. В нем приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель попечительского совета музея, зампред правительства России Дмитрий Козак, а также президент Сбербанка Герман Греф, предприниматель Виктор Вексельберг, директор музея-усадьбы Вадим Задорожный. Гости высадили на территории усадьбы саженцы сосен и кусты боярышника.

Сейчас в «Архангельском» проходит реконструкция. Восстановлены более 20 объектов культурного наследия, фонтаны, картины и 137 парковых скульптур. А два года назад усадьба получила статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.

- Московская область проводит здесь очень важную работу, которая многие десятилетия будет обеспечивать деятельность усадьбы и комфорт для посетителей, - отметил Дмитрий Козак.

- Музей «Архангельское» - это наша жемчужина, - сказал Андрей Воробьёв. - Хочется, чтобы все здесь радовало глаз - и парки, и газоны, и фасады, и сам музей, и фонтаны, которые начнут бить в этом году.