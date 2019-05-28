+31! Весна в Москве аномальной даже для лета жарой

В среду, 29 мая, в Москве будет точно такая же погода, как на турецких пляжах. В Анталье +31 - и у нас тоже. Но если для южного побережья Турции это вполне нормально, то для средней полосы аномалия. Ещё ведь даже календарная весна не закончилась, а жара уже июльская! Собственно, придёт она как раз со стороны Антальи и Кипра - пекло в столицу несёт антициклон из восточной части Средиземного моря.

Пик зноя, по прогнозу Гидрометцентра России, придётся на среду. Воздух раскалится до +31 градуса. И никакого намёка на дожди. Курорт, да и только. Жаль, что в середине рабочей недели. Теоретически может даже быть побит температурный рекорд. Пока максимум для 29 мая +32,5 градуса, такая жарища стояла в столице в 2007 году.

В четверг, 30 мая, всего на градус прохладнее, +30. Но уже возможны короткие дожди и грозы.

В пятницу, 31 мая, +28 градусов, с грозовыми дождями.

А в первые летние дни, в субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, жара спадёт, погода будет очень комфортной, днём около +25 градусов.

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Новая рабочая неделя начнётся с комфортной, в точности соответсвующей климатическим нормам погоды. А это по нынешним временам уже само по себе редкость - иногда кажется, что столичный климат теперь состоит из сплошных аномалий! И до очередной из них всего пара дней, предупреждают синоптики Гидрометцентра России в своём прогнозе на 27 - 31 мая (подробности)

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