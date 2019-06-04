Объявлены победители Всероссийского конкурса «Класс!»

Конкурс «Класс!» – уникальный национальный проект, цель которого – выявление и поддержка юных авторов, пишущих художественную прозу. В сезоне 2018-2019 конкурс охватил пять городов-участников – Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов и Пермь. К участию в конкурсе были приглашены школьники 8-11 классов. Они предоставили рассказы собственного сочинения на одну из пяти тем: «Мой сосед – инопланетянин», «Мне кофе без молока, пожалуйста», «Честный блог кота Мурра», «Мальчик, с которым никто не разговаривал» и «Встреча с бывшим другом».

1-го июня тридцать финалистов конкурса приехали в Москву, где участвовали в литературных мастерских, проведенных членами жюри, выполняли творческие задания, по итогам которых определилась пятерка победителей. Ими стали: Елизавета Натальина (Санкт-Петербург), Екатерина Рыбакова (Москва), Любовь Мартенсон (Москва), Елена Шерле (Санкт-Петербург), София Янис (Пермь). Произведения юных писателей будут опубликованы в «Литературной газете». Кроме того, победители получили сертификаты на подписку в сервисе ЛитРес, сертификат на прохождение обучающих курсов Creative Writing School и памятные подарки от компании Мегафон.

Торжественная церемония награждения прошла в рамках книжного фестиваля «Красная площадь»Фото: Предоставлено организаторами

Торжественная церемония награждения прошла в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». На главной сцене, помимо финалистов конкурса, присутствовали члены жюри, в состав которого вошли известные писатели и педагоги – председатель Дмитрий Быков, Эдуард Веркин, Ольга Славникова, Марина Степнова и Олег Швец.

Председатель попечительского совета конкурса – президент Трансконтинентальной Медиакомпании Александр Митрошенков напомнил публике, что великие русские литераторы начинали писать в раннем возрасте, и потому важно, что в современной конкурсной системе появилось недостающее звено – литературная премия для подростков, которая дает возможность одаренным школьникам стать частью литературного процесса.

Координатор конкурса, писатель Майя Кучерская, обратила внимание, что проект создан для того, чтобы подростки почувствовали вкус к свободному творчеству, а преподаватели помогали им совершать первые шаги, потому что литературному мастерству можно и нужно обучаться.

Председатель жюри Дмитрий Быков отметил, что, пообщавшись на мастер-классах с финалистами, понял, что они лишены сиюминутного тщеславияФото: предоставлено организаторами

Председатель жюри Дмитрий Быков отметил, что, пообщавшись на мастер-классах с финалистами, понял, что они лишены сиюминутного тщеславия, их интересует только безоговорочная победа – литературное бессмертие.

Помимо пятерки победителей, трое финалистов, отмеченные мастерами, получили сертификаты на прохождение курсов в Creative Writing School, а Большой приз жюри – посещение Форума молодых писателей в Ульяновске – достался Елизавете Натальиной, которой вручил диплом Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, организующего Форум, Сергей Филатов.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и призван объединить в общий национальный проект уже существующие творческие премии: «Живую классику» для младших школьников, «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов и «Большую книгу» для зрелых писателей. С появлением подросткового конкурса «Класс!» цикл становления молодых авторов приобрел недостающее звено.

Елизавета Натальина и Сергей Александрович ФилатовФото: предоставлено организаторами

Работы финалистов можно прочитать в официальном сборнике первого сезона конкурса «Класс!» под названием «Мой сосед – инопланетянин» или в электронном сервисе «ЛитРес» по ссылке. В ближайшее время работы пяти победителей конкурса будут опубликованы в «Литературной газете».