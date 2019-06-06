2019-06-06T18:20:55+03:00
Москва

Над Москвой протянут еще 10 канатных дорог

Столичные власти уже ищут инвесторов для масштабного проекта
Светлана ВОЛКОВА
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В столице уже запустили канатку над Москвой-рекой на Воробьевых горахВ столице уже запустили канатку над Москвой-рекой на Воробьевых горахФото: Алиса ТИТКО
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На открывшемся сегодня, 6 июня, Петербургском международном экономическом форуме на стенде правительства Москвы состоялась презентация проекта сети городских канатных дорог. Напомним, в столице уже запустили канатку над Москвой-рекой на Воробьевых горах - от Лужнецкой набережной до улицы Косыгина. Еще одну воздушную дорогу в скором времени построят над Химкинским водохранилищем - между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». На этот маршрут уже объявлен конкурс среди частных инвесторов.

Теперь столичные власти предлагают коммерческим застройщикам вложиться и другие проекты канатных дорог в Москве. Судя по презентации, эти линии соединят с метро и другим городским общественным транспортом. При этом планируется, что за проезд по канатке можно будет заплатить картой «Тройка» и обычными проездными билетами по таким же тарифам, как в метро и наземке.

Уже известны районы, в которых появятся скоростные трассы без пробок (см. ниже). Общая длина маршрутов - 40 километров. Предполагаемый пассажиропоток - 66 тысяч человек. По подсчетам мэрии, на проект сети канаток придется потратить около 18 - 20 миллиардов рублей.

КОНКРЕТНО

Где построят воздушные линии

От станции метро «Алма-Атинская» до торгового комплекса «Мега Белая дача». Маршрут соединит «Алма-Атинскую» с Капотней, «Мегой», рынками «Садовод» и «Южные Ворота».

Между парком «Сокольники», ВДНХ и Ботаническим садом.

Между Липецкой улицей и торговым комплексом «Вегас».

Между поселком Мосрентген и торговым комплексом «Мега Теплый стан». Трасса свяжет район стадиона «Открытие Арена», Строгино и зону отдыха «Серебряный бор».

Между корпусами космического научно-производственного центра имени Хруничева.

Между Павелецкой набережной и станцией метро «Автозаводская».

Между улицей Академика Янгеля и Битцевским парком.

Между Киевским вокзалом, гостиницей «Украина» и Краснопресненской набережной.

Между строящимся парком «Остров мечты» и станцией метро «Печатники» или «Кожуховская».

ИСТОЧНИК KP.RU

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