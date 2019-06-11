В программисты я пойду, пусть меня научат

Жизнь в мегаполисе уже невозможно представить без современных информационных технологий. За короткое время они прочно вошли во все сферы. Именно с ними связывают будущее всего мира. Сегодня даже малыши не расстаются с компьютерами и телефонами. Так почему бы со школьной скамьи не готовить востребованных ИТ-специалистов, которые шагнут в большую жизнь уже профессионально подкованными и без труда поступят в вуз, чтобы продолжить образование и совершенствоваться в выбранной специальности?

Именно с этой целью с 1 сентября в 34 столичных школах откроют ИТ-классы. Учреждения образования выбирали так, чтобы у детей из разных районов города был равный доступ к изучению информационных технологий.

Профессии будущего

ИТ-классы рассчитаны на старшеклассников, для которых информационные технологии – будущая работа.

«В этих классах ждут тех, кто хочет связать свою жизнь с информатикой и программированием – например, разрабатывать системы управления или технологии защиты информации. Эти направления перспективны для профессионального роста молодых людей и важны для развития большого города», - объясняет выбор нового направления предпрофессионального образования заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Татьяна Васильева.

Новые классы появятся в партнерстве с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Высшей школой экономики, МГТУ им. Баумана, МФТИ, Московским политехническим университетом и ведущими ИТ-компаниями, среди которых «Яндекс» и группа компаний АРПП «Отечественный софт». Это позволит старшеклассникам осознанно подойти к выбору профессии, ориентируясь на истории успеха ученых и отечественных ИТ-специалистов.

«Важно, чтобы с самого начала профессиональной ориентации школьники имели возможность увидеть и понять работу лидеров рынка информационных технологий, почувствовать профессию, вдохновиться практическими задачами. Это возможно только с участием ИТ-компаний, которые готовы включиться в образовательный процесс, делиться своим опытом и компетенциями. В эту инициативу уже включились многие члены нашей Ассоциации. В России и во всем мире отрасль ИТ стремительно развивается, требует все больше квалифицированных специалистов и вопрос подготовки кадров — решающий для ее будущего», - рассказала Наталья Касперская, председатель правления АРПП "Отечественный софт", президент ГК InfoWatch, которая стала партнером проекта.

Самые перспективные направления

Именно с учетом мнений вузов и ИТ-компаний формируется учебный план будущих учеников ИТ-классов. В нем есть предметы обязательные и по выбору. Естественно, что акцент будет сделан на информатику, математику, физику. Вузовские преподаватели проведут курсы по профилям, которые выбирает школа. Это программирование, информационная безопасность, моделирование и прототипирование, робототехника, большие данные, технологии связи.

«Нашей школе доверено реализовывать такое направление, как программирование. Для этого есть несколько причин. Серьезная, глубокая подготовка по математике, востребованность и высокие результаты учащихся на итоговой аттестации по физике, математике, информатике, а также партнерские связи с IT-компаниями и наработки по организации стажировок для наших учеников. Для успешной реализации проекта, конечно, необходимы глубокие знания математики, а также специальные курсы по алгоритмам, промышленному программированию, разработке приложений и много-много практики совместно с ведущими столичными вузами и IT-компаниями», - рассказал директор школы № 444 Павел Северинец.

Конструировать роботов научат в школе № 2098. С прошлого года здесь открыт ИТ-полигон – большое образовательное пространство с самым современным оборудованием, которое появится в каждой школе, где будут ИТ-классы.

«В ИТ-классе ученики получат представление о существующих инструментах и методах разработки робототехнических систем, поймут, как алгоритмы работают в условиях, близких к реальным, какие факторы могут оказать влияние на поведение робота. Такие задания и уроки делают информатику не только эмоционально яркой, но и практико-ориентированной», - поделилась подробностями заместитель директора по содержанию образования школы № 2098 Екатерина Мисюра.

А в школе № 1474 основным направлением выбрали информационную безопасность.

«Образовательная программа поможет сформировать у будущих специалистов компетенции в области обеспечения информационной безопасности, ее правовым аспектам, кибербезопасности, а также получить базовые знания по криптографии и элементам сетевой безопасности. Наши ученики активно участвуют в различных мероприятиях, мы успешно провели несколько хакатонов. Интерес со стороны ребят и их родителей к предпрофессиональной подготовке в области ИТ-индустрии высок», - сообщила директор школы № 1474 Ирина Курчаткина.

Школьники смогут побывать на экскурсиях в ведущих ИТ-компаниях и даже пройти там стажировку. Их ждут увлекательные хакатоны и практика в профильных вузах.

«Учащихся формирующегося в нашей школы ИТ -класса ждет интересная и насыщенная образовательная программа. Кроме базового курса информатики в нее войдут курсы, связанные с математическим моделированием, обработкой и управлением большим объемом данных, прототипированием, программированием, робототехникой. Не менее интересными станут дополнительные, внеурочные программы. Это и интернет вещей, web-моделирование и web-дизайн, моделирование компьютерных сетей, программирование на языке высокого уровня, 3D-моделирование, инженерная графика, разработка виртуальной и дополненной реальности и многое другое», - добавил директор школы № 1547 Андрей Баранов, в которой будут учить работе с «большими данными».

В конце обучения выпускникам предстоит сдать предпрофессиональный экзамен и продемонстрировать умение пользоваться полученными знаниями. За успешно сданные экзамены московские вузы добавят при поступлении баллы к ЕГЭ.

Кроме того, вузы помогут повысить квалификацию учителям, которые будут готовить юных «айтишников», и в течение учебного года будут на связи с ними, чтобы помочь в решении различных вопросов.

Как поступить?

На днях начал работать портал «ИТ-классы в московской школе», где можно попробовать свои силы и потренироваться в решении вступительных заданий. Тем, кто собирается поступать в ИТ-классы, следует поторопиться. Регистрация на сайте заканчивается 16 июня. А на следующий день начнутся первые испытания.

Кстати, в Департаменте образования и науки заверили, что список из 34 школ, где с 1 сентября откроются ИТ-классы, не окончательный. Все будет зависеть от количества ребят, успешно прошедших вступительные испытания. Если их окажется много, то вполне вероятно, что появятся дополнительные классы в образовательных учреждениях округа.

Юные врачи и инженеры

ИТ-классы станут новым направлением проекта по предпрофессиональному образованию, который действует в столице с 2015 года. У него важная задача – сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами в Москве.

Сейчас в 103 столичных школах открыты инженерные классы, а в 195 - кадетские. В 69 учреждениях образования работают медицинские классы, еще в 13 - научно-технологические. В них учатся 29,3 тысячи человек. Еще 65 тысяч школьников получают знания в Курчатовском центре непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования, 5 тысяч - в Московском предуниверсарии.