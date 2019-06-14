Как стать журналистом, радиоведущим и блогером

С 17 по 21 июня в городском клубе для детей «Лето Побед» (второй год работает на базе Музея Победы на Поклонной горе) состоится целая смена «Комсомольской правды»! Ребята от 8 до 12 лет смогут узнать все самое интересное из жизни редакции одного из самых популярных СМИ в России.

Кто и как создает газету? Из каких программ состоит эфир Радио «КП»? Какие рубрики на сайте KP.RU – самые популярные? Как снять и смонтировать видеоролик, чтобы все захотели его посмотреть? О чем пишут самые известные дети-блогеры? Как создать детский журнал? На эти и другие вопросы ответят сотрудники «Комсомолки» во время смены.

Также ребят ждут спортивные и творческие занятия,флешмобы, квесты, конкурсы и, конечно же, призы для победителей от «КП»!

БУДЬ В КУРСЕ!

Программа смены «Комсомольской правды» в детском клубе «Лето Побед» на Поклонной горе:

Понедельник, 17 июня

14.30 Илья ЛОЧКАНОВ, советник Издательского дома «Комсомольская правда» по социальным сетям.

Тема: «Как стать популярным блогером».

Вторник, 18 июня

10.30 Евгений САЗОНОВ, заместитель главного редактора Издательского дома «Комсомольская правда», путешественник, фотограф, автор книг.

Тема: «Профессия журналист: как научиться писать».

Среда, 19 июня

14.30 Наталья КАМЕНСКИХ, редактор, автор детских журналов Издательского дома «Комсомольская правда».

Мастерская по созданию детского журнала.

Четверг, 20 июня

14.30 Михаил АНТОНОВ, ведущий радио «Комсомольская правда».

Тема: «Почему быть ведущим на радио круче, чем блогером?»

Пятница, 21 июня

14.30 Александра ЛЯБИНА и Павел ЯКОВЛЕВ, видеослужба Издательского дома «Комсомольская правда».

Мастерская по созданию видеороликов. Как собрать сотни тысяч лайков?

Участники смены весело и с пользой проведут время в самом центре Москвы. «Комсомольская правда» - мультимедийный холдинг №1 в России, который нравится детям и их родителям!

Даты смены: с 17 по 21 июня

Место: Площадь Победы, д. 3, Музей Победы, детский клуб «Лето Побед».

Подробности на сайте http://www.letopobed.ru/