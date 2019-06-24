2019-06-24T12:05:29+03:00
Общество

В новом приложении "Парковки Москвы" теперь можно исправлять ошибки

Главное успеть это сделать до конца дня. "Комсомолка" отвечает на пять простых вопросов о новинке
Анастасия ВАРДАНЯН
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Обещанная еще весной возможность исправления ошибок заработалаОбещанная еще весной возможность исправления ошибок заработалаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Приложение "Парковки Москвы", которым пользуются сотни тысяч автомобилистов, порадовало москвичей долгожданными обновлениями. Обещанная еще весной возможность исправления ошибок заработала. "Комсомолка" отвечает на пять простых вопросов, которые помогут разобраться в том как им пользоваться.

Как установить новое приложение?

Есть два способа. Тем, кто уже дано пользуется приложением, нужно установить обновления в App Store или Google Play. Процедура займет всего пару минут. При этом деньги со счета и данные об автомобиле сохранятся. Прежнюю версию приложения следует удалить, она уже недоступна для скачивания и со временем перестанет работать. Новым пользователям стоит установить приложение "Парковки 2". Потребуется пройти процесс регистрации. Запаситесь терпением и заранее приготовьте документы на автомобиль и банковскую карту.

Какие ошибки можно исправить и сколько времени на это отведено?

В меню появится пункт «Изменить завершенную парковку». Затем пользователю следует выбрать нужную паковочную сессию из тех, что были совершены в течение дня, и внести необходимые коррективы. Автовладельцы могут исправить время завершения парковки, государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны. Это необходимо сделать до конца того же дня, когда машина стояла на парковочном месте. Важно успеть ввести корректные данные до 23:59.

Какие функции приложение могут помочь автомобилистам?

В приложении можно не только посмотреть тарифы и оплатить парковку, но и проверить наличие штрафов, узнать, на какую спецстоянку переместили эвакуированный автомобиль, купить абонемент на парковку . Карта в приложении поможет увидеть ближайшие парковки для автомобилей инвалидов, грузовиков, электрокаров и других типов транспорта.

Как оплатить парковку, если приложение не работает?

Можно воспользоваться паркоматом, или оплатить парковку с помощью простого смс. Для этого нужно отправить сообщение на номер7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов от одного до 24 (например:1004*А123АА199*3).

Для продления парковки нужно отправить еще одно СМС-сообщение с текстом: х(количество часов) (пример продления на два часа: х2).

Для досрочной остановки парковки отправляйте СМС- сообщение с текстом S или С. При этом сумма за неиспользованное время стоянки возвращается на ваш парковочный счет. Обязательно дождитесь СМС-отчета о выполненной услуге.

Что делать если штраф все-таки выписали незаконно?

Его можно оспорить на mos.ru, заполнив онлайн-форму для обращения в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, или на портале "Автокод". Также можно подать жалобу лично.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Подать письменную жалобу на штраф можно любом из центров "Московский транспорт". Они расположены по адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25. Время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.

Проконсультироваться по всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством столицы, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного). Звонки принимаются в круглосуточном режиме.

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В Москве автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца текущего дня

Припарковаться в столице по правилам ПДД — это еще полбеды. Важно правильно оплатить: выбрать корректный номер парковки, не прогадать со временем заезда и выезда. Ошибки стоят дорого: в лучшем случае обойдется штрафом за нарушение правил остановки, в худшем — эвакуацией на штрафстоянку. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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