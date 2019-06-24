В новом приложении "Парковки Москвы" теперь можно исправлять ошибки
Приложение "Парковки Москвы", которым пользуются сотни тысяч автомобилистов, порадовало москвичей долгожданными обновлениями. Обещанная еще весной возможность исправления ошибок заработала. "Комсомолка" отвечает на пять простых вопросов, которые помогут разобраться в том как им пользоваться.
Как установить новое приложение?
Есть два способа. Тем, кто уже дано пользуется приложением, нужно установить обновления в App Store или Google Play. Процедура займет всего пару минут. При этом деньги со счета и данные об автомобиле сохранятся. Прежнюю версию приложения следует удалить, она уже недоступна для скачивания и со временем перестанет работать. Новым пользователям стоит установить приложение "Парковки 2". Потребуется пройти процесс регистрации. Запаситесь терпением и заранее приготовьте документы на автомобиль и банковскую карту.
Какие ошибки можно исправить и сколько времени на это отведено?
В меню появится пункт «Изменить завершенную парковку». Затем пользователю следует выбрать нужную паковочную сессию из тех, что были совершены в течение дня, и внести необходимые коррективы. Автовладельцы могут исправить время завершения парковки, государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны. Это необходимо сделать до конца того же дня, когда машина стояла на парковочном месте. Важно успеть ввести корректные данные до 23:59.
Какие функции приложение могут помочь автомобилистам?
В приложении можно не только посмотреть тарифы и оплатить парковку, но и проверить наличие штрафов, узнать, на какую спецстоянку переместили эвакуированный автомобиль, купить абонемент на парковку . Карта в приложении поможет увидеть ближайшие парковки для автомобилей инвалидов, грузовиков, электрокаров и других типов транспорта.
Как оплатить парковку, если приложение не работает?
Можно воспользоваться паркоматом, или оплатить парковку с помощью простого смс. Для этого нужно отправить сообщение на номер7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов от одного до 24 (например:1004*А123АА199*3).
Для продления парковки нужно отправить еще одно СМС-сообщение с текстом: х(количество часов) (пример продления на два часа: х2).
Для досрочной остановки парковки отправляйте СМС- сообщение с текстом S или С. При этом сумма за неиспользованное время стоянки возвращается на ваш парковочный счет. Обязательно дождитесь СМС-отчета о выполненной услуге.
Что делать если штраф все-таки выписали незаконно?
Его можно оспорить на mos.ru, заполнив онлайн-форму для обращения в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, или на портале "Автокод". Также можно подать жалобу лично.
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
Подать письменную жалобу на штраф можно любом из центров "Московский транспорт". Они расположены по адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25. Время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.
Проконсультироваться по всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством столицы, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного). Звонки принимаются в круглосуточном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU