Почему после дождя на московских дорогах появляется пена

В Москве несколько дней стояла жара, казалось, что все плавится и даже асфальт. На смену пришла осенняя прохлада и дождь. Температура опустилась до +15 градусов, а на дорогах вечером 26 июня появилась неизвестная белая пена.

- Может, химия? - стали рассматривать москвичи.

- Может, расплавился асфальт?

- Может, сошла белая разметка?

Пену замечают на дорогах в разных районах Москвы и в других городах РоссииФото: Анна ЦАРЕВА

Сплошные «может», но никакого ответа. В интернете по этому поводу рассуждают уже не первый раз и во всех городах России. Блогеры пытаются найти виновных. Версии следующие: пыльца от деревьев, остатки моющих средств для дорог, осадок от зимних реагентов, размытие дорожной разметки, жара и пыль.

Эколог успокоил жителей столицыФото: Наталия КУДРЯШОВА

«КП» позвонила Борису Моргунову, директору Института экологии НИУ ВШЭ и он сразу же сказал, что не видит здесь проблему.

- Могу предположить, что во время жарких дней дорогу проливали водой. Это техническая вода, она имеет в своем составе различные соли, которые за жаркое время сконцентрировались и во время дождя дают пену. Я не думаю, что здесь есть какая-то проблема, - ответил Борис Моргунов.

Соли накопились в верхней части асфальта и затем дождем вымылисьФото: Анна ЦАРЕВА

- То есть версии с химией и что асфальт начал плавиться совсем неправдоподобны? - уточняю.

- Маловероятно. Больше похоже о том, чем я вам сказал. Соли в верхней части асфальта накопились и сейчас дождем вымылись.

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