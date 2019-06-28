2019-06-28T18:37:20+03:00
Общество

В Москве проходят соревнования Спартакиады промышленников «Моспром»

В состязаниях участвуют 103 предприятия и 14 технических вузов столицы
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Спартакиада «Моспром», организованная Департаментом инвестиционной и промышленной политики города, стартовала 1 июня. В соревнованиях по шести видам спорта участвуют 103 предприятия и 14 ведущих технических вузов столицы. 29 июня пройдет очередной этап отборочных игр.

На многих предприятиях и в учебных заведениях столицы есть свои спортивные команды, поэтому инициатива Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, организовавшего настоящий массовый спортивный турнир, была встречена с энтузиазмом – в ряды участников Спартакиады вступили 2,8 тысяч человек.

В турнирах по мини-футболу, стритболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике и шахматам схлестнулись работники предприятий - флагманов московской промышленности - «Рено Россия», «ММЗ «Авангард», «Газпромнефть МНПЗ», «НАМИ», «Объединенные кондитеры»», «Фаберлик», ПАО «Ил» и другие.

«Первая спартакиада «Моспром» в самом разгаре, – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Предприятия активно принимают участие в состязаниях. На площадках разворачиваются нешуточные баталии. Уверен, что Спартакиада «Моспром» станет важным инструментом в популяризации здорового образа жизни среди работников московской промышленности и будущих специалистов, которые в скором времени придут работать на наши предприятия».

Турнир проходит на трех спортивных площадках: олимпийский центр им. братьев Знаменских, футбольный стадион «Сокол» и спортивный центр «Территория мяча».

Победители и призеры турнира определятся в каждом виде спорта. Кроме того, разыграют первенство в общекомандном зачете. Финал Спартакиады и церемония награждения состоятся 21 сентября в СК «Лужники». В этот день на главном стадионе города пройдет большой спортивный праздник – со специальной развлекательной программой и праздничным концертом для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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