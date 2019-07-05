2019-07-05T16:02:24+03:00
Экономика

Высокая оценка президента

Владимир Путин обратил внимание премьер-министра Италии на успешный опыт российско-итальянской промышленной кооперации на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Во время визита в Италию президент России Владимир Путин отметил, что одним из важнейших направлений российско-итальянского сотрудничества является промышленная кооперация.

«Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов», - обратил внимание журналистов и премьер-министра Италии Джузеппе Конте Владимир Путин.

Напомним, в июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума компания «ЕвроХим» открыла новый завод по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области. Общий объём инвестиций в проект – 1 млрд долларов. Производительность завода, созданного на основе наилучших доступных технологий (НДТ), – 1 млн тонн продукции в год. В торжественной церемонии открытия предприятия приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, владелец компании «ЕвроХим» Андрей Мельниченко и посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Причем, на форуме была достигнута договоренность о строительстве в Кингисеппе к 2023 году нового завода по производству карбамида, аммиака и метанола стоимостью 2,5 млрд долларов. Меморандум о намерениях подписали компания «ЕвроХим», Минпромторг РФ и администрация Ленинградской области.

Обратим внимание, что согласно исследованию РА «Эксперт», владелец компаний «Еврохим», СУЭК и СГК Андрей Мельниченко является крупнейшим и самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. За 15 лет в модернизацию существующих и строительство новых отечественных предприятий холдинг инвестировал более 21 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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