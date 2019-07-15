2019-07-15T14:48:35+03:00
Политика

На выборы в Мосгордуму зарегистрировано 187 кандидатов

Большинство представителей от парламентских партий
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Во время акции «День подписи» на Цветном бульваре, июнь 2019 года. Фото АГН МоскваВо время акции «День подписи» на Цветном бульваре, июнь 2019 года. Фото АГН Москва
Изменить размер текста:

За полтора месяца до выборов в Мосгордуму регистрацию прошли 187 кандидатов. Всего же документы подали 292 человека. Последние заседания комиссии Мосгоризбиркома будут проходить до 17 июля. Тогда будет завершена проверка документов всех кандидатов.

- Окончательные решения по регистрации кандидатов будут вынесены на заседаниях окружных комиссий. В протоколах будут указаны нарушения избирательного законодательства. В случае несогласия с решением комиссии кандидаты вправе его оспорить в суде, - уточнили в Мосгоризбиркоме.

Ранее кандидатам разрешали исправить данные. Кто-то подделывал подписи, вносил в списки умерших людей или жителей Московской области, которые к выборам в Мосгордуму не имеют отношения.

Среди тех кандидатов, кого уже зарегистрировали, большинство - представители парламентских партий.

Напомним, выборы депутатов Московской городской думы VII созыва пройдут 8 сентября — будет избрано 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Депутаты избираются сроком на 5 лет до 2024 года.

В этом году на выборах в Мосгордуму проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где будет возможность проголосовать удаленно: округ №1 (Зеленоград), округ №10 (Cеверное ЛианозовоБибирево) и округ №30 (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).

- Электронное голосование - это будущее. У нас было широкое обсуждение, и мы выставляли вопрос о надобности электронного голосования на "Активном гражданине" - молодежь активно пользуется гаджетами и готова принимать участие (45% избирателей), а также пенсионеры (более 10%), - говорил ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Каждая шестая подпись за Яшина и Соболь принадлежит «мертвым душам»
По информации РИА Новости пятьдесят "мертвых душ" обнаружили в подписных листах шести кандидатов в Мосгордуму. Об этом в пятницу 12 июля журналистам сообщил юрист, член Общественной палаты России, общественный деятель Илья Ремесло
Новости 24
В Подмосковье пройдут дожди с грозами
В 14 округе на выборах в Мосгордуму зарегистрировали всех оппозиционеров
Оппозиция выводит на митинги украинских активистов
В Подмосковье жители смогут проголосовать за ремонт дорог до 30 августа
Почти сорок новых гостиничных комплексов возведут в Подмосковье
18-летнего москвича обвиняют в убийстве своего новорожденного сына
В Подмосковье собака покусала 8-летнего ребенка
В районе закрытых станций Сокольнической линии запустят 170 автобусов
Москвича могут лишить прав из-за стертого номера на каршеринговом авто
Любовь начинается с Tinder
В подмосковных дневных лагерях отдохнули уже более 67 тысяч детей
В метро начали объявлять о будущих пересадках на МЦД
В Подмосковье до конца года благоустроят 10 набережных
В юбилею ВДНХ подготовили выставку Пикассо
Один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП в Подмосковье
В Москве около 20 парков подготовили праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности
Электробусы за год в Москве перевезли более 6 миллионов человек
Из Одинцово в аэропорт «Шереметьево» пустят «Аэроэкспресс»
В Подмосковье спасли утят, провалившихся в канализационный колодец
В московских парках открылись веранды здоровья
Названы самые популярные пешеходные маршруты по Москве
В Подмосковье 3 июля откроют движение на участке трассы М-11
В Подмосковье угонщик похитил автомобиль с помощью эвакуатора
В московском метро произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов
Наклейки хищных птиц будут отпугивать мелких пернатых от Московского метро
Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках столицы