На выборы в Мосгордуму зарегистрировано 187 кандидатов

За полтора месяца до выборов в Мосгордуму регистрацию прошли 187 кандидатов. Всего же документы подали 292 человека. Последние заседания комиссии Мосгоризбиркома будут проходить до 17 июля. Тогда будет завершена проверка документов всех кандидатов.

- Окончательные решения по регистрации кандидатов будут вынесены на заседаниях окружных комиссий. В протоколах будут указаны нарушения избирательного законодательства. В случае несогласия с решением комиссии кандидаты вправе его оспорить в суде, - уточнили в Мосгоризбиркоме.

Ранее кандидатам разрешали исправить данные. Кто-то подделывал подписи, вносил в списки умерших людей или жителей Московской области, которые к выборам в Мосгордуму не имеют отношения.

Среди тех кандидатов, кого уже зарегистрировали, большинство - представители парламентских партий.

Напомним, выборы депутатов Московской городской думы VII созыва пройдут 8 сентября — будет избрано 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Депутаты избираются сроком на 5 лет до 2024 года.

В этом году на выборах в Мосгордуму проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где будет возможность проголосовать удаленно: округ №1 (Зеленоград), округ №10 (Cеверное Лианозово — Бибирево) и округ №30 (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).

- Электронное голосование - это будущее. У нас было широкое обсуждение, и мы выставляли вопрос о надобности электронного голосования на "Активном гражданине" - молодежь активно пользуется гаджетами и готова принимать участие (45% избирателей), а также пенсионеры (более 10%), - говорил ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.