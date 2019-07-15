Международный медицинский кластер в Москве: Испанские врачи вылечат от рака, корейские - проведут диспансеризацию за один день

В ближайшие пять лет в столице на площади более 60 гектаров откроется гигантский Международный медицинский кластер. Презентацию проекта показали на прошедшем недавно в парке «Зарядье» Московском урбанистическом форуме. Свои диагностические центры с больницами и поликлиниками запускают известные зарубежные клиники. Всего их будет порядка 10 - 15 - из Израиля, Южной Кореи, Франции, США, Италии и других стран. Консультацию и лечение здесь можно будет получить как платно, так в будущем - и по направлению из районной поликлиники с полисом ОМС.

- У международного медкластера совершенно уникальный статус - иностранные клиники со своими специалистами могут выписывать соответствующие рецепты, лечить по международным технологиям, в том числе применяя препараты, которые даже не зарегистрированы в России, - ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мы узнали, кто и от каких болезней станет спасать москвичей.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ТЕРАПЕВТА ПО СКАЙПУ

Первый корпус клинико-диагностического центра из Израиля Hadassah (“Хадасса”) начали принимать пациентов осенью прошлого года. Больные могут получить консультации врачей не только в самом центре, но и узнать мнение израильских специалистов на онлайн-приеме. В 2021 году планируется открыть и терапевтический корпус с многофункциональным медцентром. Врачи клиники проводили пересадку сердца, роботизированные хирургические операции. Ранее сделали первое в мире эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием компьютерной навигации.

Первый корпус клинико-диагностического центра из Израиля Hadassah. Фото: mos.ru

Площадь клиники: 20 тысяч квадратных метров.

Что лечат: онкология - многоступенчатое лечение, реабилитация, профилактическое обследование; ранняя диагностика (чек-ап) сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и других органов.

Фото: mos.ru

Сколько пациентов смогут принимать: до 100 тысяч человек в год.

Фото: mos.ru

РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК В «ЦИФРЕ»

В 2022 году планируют открыть еще один корпус медкластера - «Цифровой госпиталь будущего» Bundang (Южная Корея). Фишка этой клиники - специальная IT-система, в которую закачаны все данные о пациенте, его лечении, анализах, состоянии здоровья, рекомендации медиков. Никаких бумажных карт, даже рентгеновские снимки хранятся в “цифре”. Причем и лечащий врач, и сам больной могут в любое время с удобного гаджета (мобильника или айпада) увидеть историю болезни и даже пообщаться друг с другом на “удаленке”. У пациентов “умными” будут и больничные кровати - с видеоэкраном, панелью управления, освещением и климат-контролем. “Комсомолка” подробно писала об этом.

В Сколково откроется многофункциональный корпус "Умного госпиталя будущего" Бундан Сеульского национального университетаФото: Светлана ВОЛКОВА

Площадь клиники: 47,5 тысяч квадратных метров. Внутри - кабинеты врачей, палаты интенсивной терапии, поликлиника, аптека, научно-исследовательский центр, конференц-зал и симуляционный центр, до 300 коек в больнице с 8 операционными и амбулаторным отделением. Сотрудники - более 500 человек, из которых примерно 10% иностранный персонал.

В парке около клиники можно отдохнуть среди цветущей сакурыФото: Светлана ВОЛКОВА

Что лечат: онкология, кардиология, ортопедия и травматология, реабилитация, а также диспансеризация с ранней диагностикой (чек-ап) за один день.

Сколько пациентов смогут принимать: 26 тысяч человек в год.

СПОРТСМЕНОВ ИЗБАВЯТ ОТ ТРАВМ

Сразу две французские клиники откроются в медкластере в 2022 году. Одна из них - Центр высокотехнологичной реабилитации Clinea. Пациенты смогут пройти здесь лечение, реабилитацию, профилактическое медицинское обследование по стандартам, принятым во Франции. В центре также будет работать специализированная клиника спортивной медицины. В ней спортсмены-профессионалы с травмами или хроническими болезнями смогут пройти специальный курс восстановления под наблюдением медиков.

Французская клиника Clinea. Фото: пресс-служба Международного медицинского кластера

Еще один корпус медкластера займет Центр французской медицины Страсбургского университета. Здесь можно будет пройти лечение по таким направлениям, как онкология, кардиология, травматология, ортопедия, урология, гинекология. Кроме того, зарубежные специалисты станут учить будущих врачей для столичных больниц и поликлиник.

Кстати, в скором времени рядом для футболистов планируют открыть Центр спортивной и восстановительной медицины Villa Stuart из Италии. Этот центр аккредитован Международной федерацией футбола и считается одним из передовых в спортивной медицине. Сейчас разрабатывается концепция и проект нового комплекса.

Площадь французского центра Clinea: 10 тысяч квадратных метров. Внутри - кабинеты врачей, стационар на 200 коек и амбулаторное отделение на 50 мест.

Что лечат: кардиология, неврология, онкология, нарушение обмена веществ, ортопедия.

Сколько пациентов смогут принимать: порядка 3,5 тысяч человек в год.

В центре высокотехнологичной реабилитации Clinea пациенты смогут пройти лечение, реабилитацию, профилактическое медицинское обследование по стандартам, принятым во Франции. Фото: пресс-служба Международного медицинского кластера

ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

К 2022 году заработает и Центр лечения онкологических заболеваний Roman Fernandez (Испания). Кроме лечения, специалисты будут проводить более 300 клинических исследований инновационных фармацевтических препаратов в год. Среди них такие направления, как онкоиммунология, малые молекулы, препараты нового поколения, жидкостная биопсия, генетические исследования.

Площадь клиники: 3 тысячи квадратных метров. Внутри - кабинеты врачей, лаборатории, референс-центр по лечению раковых болезней с консультациями врачей-специалистов, разбором клинических случаев лично или по видеоконференцсвязи.

Что лечат: онкология молочной железы, органов пищеварения, соединительной и мышечной тканей, мочеполовой системы, кроветворной системы. Также проводится химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия.

Сколько пациентов смогут принимать: более 12 тысяч человек в год.

ЦИФРЫ

В столичном медкластере:

- смогут лечится около 300 тысяч пациентов в год;

- до 6 тысяч врачей будут принимать больных;

- примерно 20 - 30 процентов иностранных специалистов станут работать в каждой клинике;

- построят порядка 860 тысяч квадратных метров лечебных и диагностических корпусов.