Грибов в Подмосковье столько, что забываешь обо всем на свете

Клоков:

- Если у тебя нет корзины, то бери пакет, - советовал накануне отъезда опытный Денис. - Только большой.

«Ага, может, еще мешок от картошки взять», - скептично подумал я.

Мой настрой перед такими походами обычно не отличается оптимизмом. Потому что давно замечено, там, где появляюсь я, любые природные дары волшебным образом исчезают. Рыба перестает клевать. Вальдшнепы поворачивают обратно. Ягоды накрываются листьями как во время кислотного дождя.

Однако лето выдалось таким, что все эти суеверия не сработали. Дожди и жара сделали свое дело. Грибы растут как на дрожжах. И это заметно еще на железнодорожной станции, возле которой местные бабули организовали стихийный рынок. Кучка белых - 250 рублей. В кучке - семь штучек.

- Откуда грибочки? - поинтересовался я.

Женщина ничего не ответила. А только кивнула головой на лес, виднеющийся за вокзалом.

Я уже хотел рвануть туда. Однако Денис знает место получше. И называется оно - деревня Бершово. Такси, двадцать минут езды. Спуск от трассы к валежнику. И мы на месте.

Денис:

- Ехать за грибами на такси (мы ехали от города Чехова, куда добрались на электричке), может, и недешево, зато рационально. Конечно, лучше, если у вас есть своя машина. Но если нет - такси за доставит вас от станции до места и заберет обратно. Надо только попросить у водителя номер мобильного. Стоимость зависит от расстояния, но если ехать минут 20-30, это стоит от 500 до 900 рублей в один конец.

Про деревню Бершово я узнал 16 лет назад от пожилого грибника, торговавшего белыми на Рижском рынке: он много лет собирал их в Бершово, Мелихово и Нерастанной, все это рядом. До минувшей пятницы я так туда и не доехал. Таксист, впрочем, сразу рассказал про другое место, рядом с населенным пунктом Колычево, куда недавно возил одну молодую женщину. В этом месте за час ее муж нашел то ли тридцать, то ли пятьдесят белых. Мы загорелись, решили ехать туда - ну, он и высадил нас примерно там. А по дороге мы все время видели машины, припарковавшиеся у обочин: там были грибники-конкуренты. Видели даже старушку в просвете деревьев, собирающую грибы прямо около автотрассы (вообще так делать точно не стоит - грибы впитывают все выхлопы машин).

Журналист "Комсомолки" Денис Корсаков с найденной сыроежкой.Фото: Павел КЛОКОВ

Клоков с ходу нашел масленок и крепкий молоденький подосиновик, в котором его удивила фаллическая форма. Вообще никогда не знаешь, что удивит человека, впервые нашедшего в лесу гриб, а Клоков нашел его чуть ли не впервые в жизни. Когда я впрямую спросил его об этом, он засмущался и начал что-то объяснять про какую-то школу и леса на Орловщине… В общем, он был грибным девственником.

Маленький подосиновик.Фото: Павел КЛОКОВ

Если вы тоже не грибник-эксперт, можно дать простой совет: собирайте только грибы с трубчатым гименофором (это нижняя сторона шляпки; бывает еще пластинчатый). Проще говоря, нижняя сторона шляпки должна быть как губка. В эту категорию попадает большинство грибов, считающихся в России самыми ценными: белые, подосиновики, подберезовики, маслята. И, главное, среди них нет ядовитых. Даже желчный гриб не опасен, если вдруг на него нарветесь (он просто горький). Ну, на всякий случай посмотрите в интернете, как выглядит сатанинский гриб (он считается ядовитым, и хотя тоже вряд ли вас убьет, лучше его не собирать). А остальное - дубовики, козляки (они же моховики), синяки (дивный гриб, на изломе становящийся ярко-синим) и так далее - берите смело.

С пластинчатыми грибами - осторожнее. Не собирайте грибы с оливковыми или зеленоватыми (да даже и белыми) шляпками, клубнем у основания и кольцом на ножке - можете нарваться на бледную поганку или мухомор вонючий, самые страшные ядовитые грибы в наших лесах. Не экспериментируйте сходу с такими деликатесами, как мухомор серо-розовый или шампиньон перелесковый (это реально съедобные и очень вкусные грибы, серо-розовый вообще огонь, но по неопытности и их можно спутать с чем-нибудь очень неприятным). Относительно безопасное развлечение - собирать осенние опята (они уже пошли), дождевики, сыроежки с красными шляпами (в нашем лесу их было большинство), мокрухи (их легко отличить по канареечно-желтому основанию ножки), лисички (в крайнем случае перепутаете их с говорушкой оранжевой, это не смертельно), рыжики.

Самое главное: даже при малейшем сомнении в съедобности гриба не берите его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/721697" frameborder="0"></iframe> Грибов в Подмосковье столько, что забываешь обо всем на свете.Корреспонденты «КП» протестировали лес под Чеховым и докладывают результатыПавел КЛОКОВ, Денис КОРСАКОВ

Павел:

- Минусов - всего два. Спятившие комары. И сырость (несмотря на пару сухих деньков, в лес лучше приезжать в сапогах).

Зато плюсов, ребята. Немыслимое количество. И все они имеют ножки и шляпки.

Я почувствовал азарт уже на первых минутах. Сыроежки, подгруздки, мокрухи еловые, валуи, подосиновики, шампиньоны, лисички, опята... Голова кругом. Не нашли разве только белых грибов. Видимо, их все собрали те самые бабушки возле станции.

При малейшем сомнении в съедобности гриба не берите его.Фото: Павел КЛОКОВ

Денис:

- Что стоит взять в лес - это репеллент. Комары там бешеные. Главное, совершенно непонятно, чем они питаются, когда грибников нет - пьют кровь у лягушек и ежиков?

Еще возьмите тонкие перчатки, резиновые или одноразовые полиэтиленовые, наподобие тех, что выдаются в хороших булочных, чтобы брать с полок хлеб. Так меньше шансов испачкаться в лесной грязи, когда будете срывать гриб. Одежду надевайте ту, которую не жалко. Но лучше яркую - если потеряетесь, вас будет легче искать (вы не поверите, в каких ситуациях в лесу могут потеряться люди - некоторые умирают в нескольких километрах от железнодорожной станции).

Собирать грибы лучше всего в старые добрые корзины, чтоб не помялись, не поломались и дышали. Обычный полиэтиленовый пакет в этом смысле - как раз худший выбор. Лучше уж возьмите пластиковое ведро. Или в крайнем случае большой, жесткий многоразовый пакет, который в супермаркетах стоит дороже всего.

Опят в подмосковных лесах уже хватает, главное наткнуться на нужный пенёк или рухнувшее дерево.Фото: Павел КЛОКОВ

Брюки лучше заправить в носки, чтобы к вам не прицепился клещ, и сверху носки опять же обрызгать репеллентом от комаров. Еще возьмите воду в бутылке. На всякий случай - какой-нибудь хороший грибной определитель и полностью заряженный мобильник с компасом и картами (хотя, понятно, качество связи в лесу вам никто не гарантирует).

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