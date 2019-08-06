Было КЛЁВо: в Подмосковье завершился ежегодный Фестиваль семейной рыбалки Радио «Комсомольская Правда»

Вот уже в пятый раз Радио «Комсомольская правда» провело мероприятие для любителей рыбной ловли. И второй год подряд Фестиваль гостеприимно принимает Парк-отель Орловский, на чьей территории проходит семейный праздник. Фестиваль семейной рыбалки – это не просто отличный способ совместить любимое хобби и отдых на природе, но и возможность выиграть ценные призы. Все рыбаки, зарегистрировавшиеся на сайте fish.kp.ru приняли участие в конкурсе рыбалки.

В то время как рыбаки соревновались в рыбной ловле, их семьи отлично отдохнули на природе

С раннего утра рыбаки, вооружившись удочками, снаряжением, приманками и, конечно же, своими фирменными рецептами прикорма, заняли свои места в рыболовной зоне на берегу реки Людовны. Почти каждый из них приехал с командой поддержки – семьей и друзьями.

Конкурс рыбалки продолжался с 5 утра до 14 часов дня. А побороться рыбакам действительно было за что! Среди главных призов: сертификат на 100 000 рублей от компании AL-KO KOBER, производящей профессиональную садовую и лесохозяйственную технику, а также сертификаты на 50 000 и 25 000 рублей от производителя постельных принадлежностей интернет-магазинов "Матрас-Маркет" и "Эко Киндер".

В то время как рыбаки соревновались в рыбной ловле, их семьи отлично отдохнули на природе. Для всех гостей были организованы конкурсы с призами, мастер-классы и много приятных сюрпризов от Радио «Комсомольская правда»!

Вот уже в пятый раз Радио «Комсомольская правда» провело мероприятие для любителей рыбной ловли

Партнер фестиваля, самый крупный дилер Субару в России, компания У Сервис Санрайз, устроил настоящий тест-драйв! Каждый смог испытать динамичные, безопасные и надежные автомобили: яркий городской кроссовер Subaru #XV, универсал повышенной проходимости Subaru #Outback и флагман марки кроссовер Subaru #Forester. Посетители фестиваля также попробовали в действии уникальную систему безопасности EyeSight.

Школа танцев ЭйТи Дэнс вместе с гостями праздника учились азам танцевального мастерства, помогли освоить главные принципы владения телом, которые пригодятся в любом танце. Студия по флористике и декору «Флора Стайл» провела мастер-класс по созданию букета из цветов и фруктов. А художественная Арт-студия «Мансандра» провела мастер-класс, где любой человек, взрослый или ребенок, смог научиться рисовать. Кулинарный мастер-класс для гостей Фестиваля организовала компания Tupperware, европейский производитель изделий из эко-полимера для приготовления, хранения и транспортировки продуктов. Для самых юных гостей Фестиваля целый день работала анимация от партнера мероприятия - семейного парка приключений Zамания! Аниматоры провели спортивные и игровые программы. Вместе с ребятишками играли в футбол, баскетбол и аэрохоккей.Сладостями детишек угощала компания «ЭКО ПАСТИЛА», производящая только натуральные сладости по старинным рецептам и без добавления сахара.

Конкурс рыбалки продолжался с 5 утра до 14 часов дня

Перед столь ожидаемым вручением призов, все рыбаки должны были взвесить свой улов у судей. На эффектное зрелище собрались посмотреть почти все гости фестиваля – каждый рыбак выгружал из сетей килограммы карпов.

И, наконец, в честной борьбе, определились победители Фестиваля семейной рыбалки 2019!

Ими стали:

Сергей Малов, он выловил карпа весом 1, 381 кг и победил номинации «За самую тяжелую рыбу». Компания «АЛ-КО Кобер», поставщик садовой техники и товаров по уходу за садом, вручила Сергею главный приз Московсокго этапа - сертификат на покупку садовой техники на сумму 100 000 рублей

Сергей Евтушенко стал победителем в номинации «За самый тяжелый улов» - вес его улова составил 26,850 кг. Ему достался приз от интернет-магазина "Матрас-Маркет" – сертификат на 50 000 рублей.

Артем Ермошин выловил рыбу длинной 37,5 см и победил в номинации «За самую длинную рыбу»! Компания "ЭкоКиндер", производящая уникальные матрасы для детей от 0 до 16 лет, вручила ему сертификат на 25 000 рублей.

Победу Сергею Полторанину в номинации «За самую маленькую рыбку» принесла рыбка весом 20 граммов. Сергей стал обладателем аэрогриля Хомус. Всем победителям компания «Ассорти» вручила съедобные букеты.

Радио «Комсомольская правда» благодарит всех гостей Фестиваля 2019 и приглашает на «Фестиваль семейной рыбалки» 2020 - как и прежде, это будет настоящий семейный праздник, но с еще большим размахом!