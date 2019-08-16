2019-08-16T17:19:57+03:00
Общество

После аварии на «Канале имени Москвы» в Тушине запустили первые суда

За восстановленным участком постоянно следят специалисты
Светлана ВОЛКОВА
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Между шлюзами № 7 и № 8 «Канала имени Москвы» вновь начали курсировать речные суда. Фото Сергей Бобылев/ТАССМежду шлюзами № 7 и № 8 «Канала имени Москвы» вновь начали курсировать речные суда. Фото Сергей Бобылев/ТАСС
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Сегодня, 16 августа, между шлюзами № 7 и № 8 «Канала имени Москвы» вновь начали курсировать речные суда. Напомним, одна из крупнейших техногенных аварий в столице случилась 10 января 2019 года на шлюзе № 7 «Канала имени Москвы». Тогда из-за провала грунта размыло часть дамбы и частично затопило Тушинский тоннель. Причиной ЧП назвали некачественно построенный в 2000 году Тушинский тоннель третьей очереди. Его протянули под каналом по решению правительства Москвы от 21 сентября 1999 года «О транспортной развязке Волоколамского шоссе с улицы Свободы и устройстве дополнительного тоннеля под Каналом имени Москвы».

Последствия аварии 10 января 2019 года на шлюзе № 7 «Канала имени Москвы». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последствия аварии 10 января 2019 года на шлюзе № 7 «Канала имени Москвы».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судоходство между шлюзами № 7 и № 8 открыл сегодня в 8.30 утра пассажирский теплоход «Баттерфляй» «Флотилии Рэдиссон Ройал». Судно следовало со стороны Северного речного вокзала до гостиницы «Украина».

- За две недели до этого начались испытания отремонтированного участка водных путей, - сообщили в пресс-службе «Канала имени Москвы». - Специалисты 2 августа приступили к наполнению искусственного русла водой из Химкинского водохранилища. А накануне технические суда выполнили здесь необходимые путейские работы. Сейчас глубина в «Канале» между шлюзами № 7 и № 8 достигла проектных значений.

С января этого года восстановление дамбы проходило под личным контролем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова. Речные суда ходят пока под постоянным присмотром сотрудников «Канала имени Москвы». Гидротехники несколько раз в день проверяют показания контрольно-измерительной аппаратуры, осматривают дамбы, дренажную систему тоннеля и другие гидротехнические сооружения. Кроме того, на участке дежурят представители подрядных и смежных фирм - проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Гидропроект» имен Жука и группы компаний «ЕКС». По оценке специалистов, восстановленный участок работает нормально.

Основная стройка здесь уже завершилась. До ноября 2019 года планируют восстановить проходящую по участку оптико-волоконную линию для связи диспетчерских служб. Помимо этого, проведут испытания автоматической системы мониторинга уровня воды и состояния дамб.

Из-за прорвавшейся дамбы в Москве затопило Тушинский тоннель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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