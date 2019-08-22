На Кутузовском проспекте Москвы могут установить отбойники

О зашкаливающем количестве ДТП на Кутузовском проспекте говорят уже давно. Улица в списке самых опасных в столице и, по мнению экспертов, причина в отсутствии дорожных отбойников между полосами движения. Вместо них — полоса для спецтранспорта. Пользуются ей машины скорой помощи, пожарные и чиновники, у которых есть разрешения на спецсигналы.

Установить на ее месте отбойники правительство Москвы попросили общественники. В качестве аргумента привели статистику по ДТП.

- Только за неполные четыре года в ДТП на Кутузовском проспекте погибло 47 человек, а ранения получили 427 человек. В то же время на Звенигородском шоссе, где установлены отбойники, за тот же период погибло три человека, а ранения получили 25, - рассказал «КП» Марат Аманлиев, глава общественной организации «Коллективная защита.

В ответ департамент транспорта сообщил, что не против установки отбойников. Оказалось, что ведовство уже и проектную документацию подготовило. Вот только последнее слово осталось за Федеральной службой охраны.

- Дело в том что этой полосой часто пользуются в том числе и первые лица государства. Решение за ФСО. Но оставлять все как есть нельзя. Альтернативный вариант — строительство новой дороги, - пояснил Марат Аманлиев.

О необходимости отбойников на Кутузовском говорят не менее десяти лет. Пять лет назад в крупном ДТП там погиб вице-премьер Дагестана Гаджи Махачев, который ехал по разделительной на высокой скорости. Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин тогда заявил, что чиновник не имел на это права, поэтому отбойники, подчеркнули в мэрии, устанавливать не станут.

Чем закончится ситуация с очередным обращением будет известно уже в ближайшее время. На ответ у ФСО есть всего 30 суток. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Самые страшные ДТП на Кутузовском проспекте

Тем временем мы решили вспомнить самые кровавые аварии, которые произошли на этой улице по причине выезда на встречную полосу.

2 июля 2019 года в кучу железа превратилось три машины, в том числе такси.

В аварии погибли два человека: водители такси и KIA. По предварительным данным, виновницей аварии стала женщина, управлявшая иномаркой. 35-летняя многодетная мама двигалась по Кутузовскому проспекту в сторону МКАДа. В машине на заднем сидении находились трое ее дочерей 13, 11 и 6 лет. В какой-то момент она выехала на встречную полосу и столкнуть с двумя машинами.

13 июля водитель за рулем «Инфинити» вылетел на встречную полосу и протаранил легковой автомобиль «Хендай». Один человек погиб, трое покалечились. Позже выяснилось, что виновник ДТП был в состоянии наркотического опьянения.

21 июня 2018 на Кутузовском проспекте в ДТП с участием мажоров на элитном спорткаре погибли четыре человека. Предполагаемый виновник и его приятель заживо сгорели прямо на месте аварии. Их двигавшийся на огромной скорости спортивный Mercedes не смог избежать столкновения с пешеходом и вылетел на встречную полосу.