2018-06-21T19:20:13+03:00
Происшествия

Очередное ДТП на Кутузовском: гонщики-мажоры из компании Мары Багдасарян сгорели заживо в "Мерседесе"

Три человека погибли, еще трое получили увечья [видео]
Елена ПЕТРОВА
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22-летний Рахматуллах Гаджиев, который был за рулем сгоревшего «Мерседеса», несколько лет назад переехал в Москву из Дагестана22-летний Рахматуллах Гаджиев, который был за рулем сгоревшего «Мерседеса», несколько лет назад переехал в Москву из ДагестанаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Самая аварийна трасса в столице — Кутузовский проспект — вновь продтвердила свою дурную славу. В ночь на четверг спортивный «Мерседес» сбил женщину и, вылетев на встречку, снес сразу три машины (с какой скоростью гнал автомобиль, определит экспертиза). 59-летняя женщина-пешеход погибла на месте, водитель и пассажир, заблокированные в иномарке, сгорели заживо. Машина пылала так сильно, что спасателям пришлось залить пеной всю округу и целый час резать железо, чтобы достать тела. Кабину микроавтобуса, в который влетели мажоры, смяло в лепешку. В нем возвращались со смены волонтеры «Социального патруля» - мобильной службы помощи бездомным, созданной в центре имени Доктора Лизы. Водитель и две сотрудницы попали в больницу с тяжелыми травмами — сейчас за их жизнь борются врачи. От спортивной тачки за 6,5 миллионов остались лишь угольки...

«МЫ СЕГОДНЯ РАЗНЕСЛИ СТОЛИЦУ»

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ДТП Москва Кутузовский Проспект. 21.06.2018 3:00 утра.
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22-летний Рахматуллах Гаджиев, который был за рулем сгоревшего «Мерседеса», несколько лет назад переехал в Москву из Дагестана и чувствовал себя настоящим хозяином столичных дорог. В его соцсетях — все атрибуты красивой жизни: отдых с видами на небоскребы Дубая, роскошные тачки и чумовые дрифты на фоне ночной Москвы. Уличный гонщик из тусовки Мары Багдасарян - стритрейсерши, пожизненно лишенной прав, снимал свои выкрутасы на видео и выкладывал в инстаграм. За подвигами золотого мальчика Рахи следили 32 тысячи подписчиков. Вот он влетает в поворот с крутым заносом — педаль в пол, из колонок несется матерный рэп. Показывает гаишнику документы, опустив стекло, что-то кричит девушкам на тротуаре. «Мы тут блог снимаем», - объясняет голос за кадром. На всех фото и видео один и тот же «Мерседес» с блатными номерами «444». Подписи к фото соответствующие: «Эти трое сегодня разнесли столицу», «Говори кратко, проси мало, уходи борзо»…

- Да бизнесом он каким-то тут занимался, - рассказал «КП» друг погибшего гонщика. - С такими же ребятами-кавказцами. Любил мощные движки, вроде у него два Мерса и Лексус были. Пацаны его уважали, не считали понторезом. Да он особо и не рисовался, как все. Мог деньгами помочь, выручить.

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Стритрейсинг на Кутузовском
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Однако, несмотря на достаток, платить за превышение скорости Гаджиев не спешил — пробив погибшего водителя по базе, гаишники обнаружили десятки неоплаченных штрафов.

Пассажир сгоревшей машины Гари Мелканян был таким же стритрейсером, гонял на БМВ-«семерке».

НЕ ДОРОГА, А ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА

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Ночные гонки стритрейсера Рахи
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В ГИБДД виновника аварии пока не назвали. Друзья водителя уверены, что он пытался избежать столкновения с женщиной, перебегавшей дорогу в неположенном месте. Косвенно это подтвердили в московском паркинге (АМПП), чьи эвакуаторы помогали разгребать с дороги металлолом.

- Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, задел два легковых такси и загорелся, - сообщили в ведомстве.

Тем не менее, Кутузовский проспект много лет держит первенство по аварийности среди столичных трасс. Широкая магистраль без светофоров и с минимальным количеством камер, да еще и с выдеденной полосой для важных персон, как магнит притягивает стритрейсеров. Не дорога, а взлетная полоса, на которой уже разбились десятки водителей. Совсем недавно, в мае, в жестком ДТП с каретой «скорой» здесь пострадали шестеро, а в декабре прошлого года автобус влетел в подземный переход — погибли пять человек, больше 10 получили травмы.

- На полосе для депутатов и министров надо срочно отбойник ставить , - не раз заявлял общественник Петр Шкуматов, координатор «Общества синих ведерок».

Но пока Кутузовском ничего не меняется.

КСТАТИ

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Друзья скорбят по погибшему гонщику
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Самые известные лихачи

Мара Багдасарян. В послужном списке 24-летней стритрейсерши — прямая трансляция гонок с полицией в интернете, около полутора сотен штрафов за превышение скорости и масса ДТП. Самая страшная авария произошла в октябре 2015 года на Кутузовском проспекте: BMW X5 снес два автомобиля, два человека погибли, в том числе полицейский, шесть пострадали. В тот раз Багдасарян оказалась невиновна - она находилась на заднем сиденье BMW. В результате гонщицу все же лишили прав пожизненно. И даже после этого ее несколько раз ловили за рулем.

Руслан Шамсуаров. В мае 2016 года на Ленинском проспекте сын вице-президента «Лукойла» в компании такой же «золотой молодежи» (и неизменной Мары) устроил гонку на своем «Гелендвагене» с сотрудниками ГИБДД. Видео почти голливудской погони молодые люди выложили ради лайков в соцсети. Они гнали от полицейских на бешеной скорости, выезжая на тротуары и газоны. И только чудом никого не сбили. Впоследствии машину лихача конфисковали в пользу государства

Томас Левиев. "Бриллиантовый" мальчик на своей "Феррари" осенью-2015 устроил крупное ДТП на Крымском мосту, выехав на встречку и протаранив две иномарки. К счастью, никто не погиб. Как выяснилось, Левиев ездил без прав - он их попросту не получал. Зато получил на 18-летие роскошную тачку в подарок от родителей.

moscow_smotramoscow_smotra
ДТП Москва Кутузовский Проспект. 21.06.2018 3:00 утра.
2356 отметок «Нравится»250 комментариевInstagram
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