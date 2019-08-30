2019-08-30T16:56:28+03:00
Досуг

Самые крутые блогеры споют вместе с «Комсомолкой»

31 августа на Поклонной горе под девизом «Встречай то, о чем читаешь!» состоится XVII Московский фестиваль прессы
Елена ПОПОВА
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31 августа на Поклонной горе состоится XVII Московский фестиваль прессы.31 августа на Поклонной горе состоится XVII Московский фестиваль прессы.
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Представит свою программу в Парке Победы и Издательский дом «Комсомольская правда».

Приходите — будет интересно!

МАСТЕР-КЛАССЫ

Кластер Книги. 11:00 - 12:00

Встреча с Людмилой Семиной, руководителем Клуба журналистов «Комсомолки», автором-составителем сборника «Песковские чтения. Выпуск первый. Василий Песков. Таежный тупик. Документальная повесть с предысторией и продолжением».

Кластер Увлечения. 12:00 - 13:00

Мастер-класс по фото и видео проведут Дарья Желновод, руководитель видеоотдела «КП» и Виктор Гусейнов, фотокорреспондент «КП».

Кластер Диджитал. 13:00 - 14:00

Зам шеф-редактора сайта KP.RU Ольга Воронцева, раскроет все секреты создания популярных новостей и научит писать интересно, ярко и трендово.

КОНЦЕРТ

С 19.30 до 20.45 на главной сцене фестиваля пройдет концерт "Комсомольская правда представляет, блогеры - поют".

Также в этот день можно подписаться на "Комсомолку" по выгодной цене.

А еще купить уникальные книги от «Комсомольской правды» (стенд 15-16):

- Кулинарные новинки, включая «Игры мангалов» и «Ангелы кухни»

- «Правда о Чернобыле»

- Книги Русского географического общества

- Рассекреченные документы Великой Отечественной, ВЧК.

- Детские книги и журналы - «Фиксики», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Царевны», «Мимимишки» и другие.

- Распродажа коллекций.

Проведите этот день вместе с любимой «Комсомолкой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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