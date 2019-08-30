Самые крутые блогеры споют вместе с «Комсомолкой»
Представит свою программу в Парке Победы и Издательский дом «Комсомольская правда».
Приходите — будет интересно!
МАСТЕР-КЛАССЫ
Кластер Книги. 11:00 - 12:00
Встреча с Людмилой Семиной, руководителем Клуба журналистов «Комсомолки», автором-составителем сборника «Песковские чтения. Выпуск первый. Василий Песков. Таежный тупик. Документальная повесть с предысторией и продолжением».
Кластер Увлечения. 12:00 - 13:00
Мастер-класс по фото и видео проведут Дарья Желновод, руководитель видеоотдела «КП» и Виктор Гусейнов, фотокорреспондент «КП».
Кластер Диджитал. 13:00 - 14:00
Зам шеф-редактора сайта KP.RU Ольга Воронцева, раскроет все секреты создания популярных новостей и научит писать интересно, ярко и трендово.
КОНЦЕРТ
С 19.30 до 20.45 на главной сцене фестиваля пройдет концерт "Комсомольская правда представляет, блогеры - поют".
Также в этот день можно подписаться на "Комсомолку" по выгодной цене.
А еще купить уникальные книги от «Комсомольской правды» (стенд 15-16):
- Кулинарные новинки, включая «Игры мангалов» и «Ангелы кухни»
- «Правда о Чернобыле»
- Книги Русского географического общества
- Рассекреченные документы Великой Отечественной, ВЧК.
- Детские книги и журналы - «Фиксики», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Царевны», «Мимимишки» и другие.
- Распродажа коллекций.
Проведите этот день вместе с любимой «Комсомолкой».
ИСТОЧНИК KP.RU