В Мосгордуму попали внук Зюганова, студент и человек-невидимка

«Комсомольская правда» изучила, кто будет представлять интересы москвичей в городском парламенте.

А сами жители столицы, найдя на нашей карте свой округ, могут узнать, к какому депутату гордумы им обращаться.

Как голосовали москвичи

Округ № 1 (Зеленоград: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково)

Андрей ТИТОВ, 52 года (самовыдвиженец). Родился и вырос в Зеленограде. Два высших образования - инженер-педагог и юрист. Известный в Зеленограде бизнесмен и меценат. Гендиректор своего производства. Женат, четыре дочери, в том числе одна приемная.

№ 2 (Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино)

Дмитрий ЛОКТЕВ, 37 лет (КПРФ). Образование неоконченное высшее (Институт стран Востока и Африки). Работает в ГБУ «Центр комплексного развития» Южного Тушина, тренер-педагог по фехтованию и реконструкции. Женат.

№ 3 (Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукина)

Александр СОЛОВЬЕВ, 31 год («Справедливая Россия»). Самый загадочный кандидат. Даже из избиркома не смогли ему дозвониться после выборов, чтобы поздравить с победой. При этом - полный тезка оппозиционера, которого с выборов сняли. И люди... проголосовали за тезку. В соцсети в графе «о себе» цитата из песни Летова: «Я иллюзорен со всех сторон». Человек-невидимка, и только!

№ 4 (Крылатское, Строгино, часть Кунцева)

Мария КИСЕЛЕВА, 44 года (самовыдвиженец). Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая. Член «Единой России» и Совета при Президенте РФ по физкультуре и спорту. Замужем, двое детей.

№ 5 (Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукина)

Роман БАБАЯН, 52 года (самовыдвиженец). Известный российский журналист, ведущий передачи «Право голоса» на телеканале ТВ Центр, главред радио «Говорит Москва». Женат, трое детей.

№ 6 (Головино, Левобережный, Ховрино и часть Западного Дегунина)

Евгений БУНИМОВИЧ, 65 лет («Яблоко»). Автор школьных учебников по математике. Заслуженный учитель России. С 2009-го - уполномоченный по правам ребенка в Москве. Депутат Мосгордумы 3 созывов. Женат, есть сын и две внучки.

№ 7 (Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западного Дегунина, часть Бескудникова)

Надежда ПЕРФИЛОВА, 63 года (самовыдвиженец). Коренная москвичка. Карьеру начала учителем начальных классов. Сейчас - директор школы № 2098. Член «Единой России». Депутат Мосгордумы предыдущего созыва. Есть дочь и внуки.

№ 8 (Аэропорт, Войковская, Копетево, Сокол)

Дарья БЕСЕДИНА, 31 год (самовыдвиженец при поддержке «Яблока»). Архитектор. Работает в фонде «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца. Не замужем.

№ 9 (районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудникова).

Андрей МЕДВЕДЕВ, 43 года (самовыдвиженец). Коренной москвич. Известный журналист, руководитель программы «Вести - Москва». Женат, двое детей.

№ 10 (Бибирево, Лианозово, Северный)

Лариса КАРТАВЦЕВА, 53 года (самовыдвиженец). Окончила Целиноградский мединститут. Врач высшей категории. Более 9 лет возглавляла детскую поликлинику № 102 в Бибиреве. Член партии «Единая Россия». Это ее второй депутатский срок. Замужем. Трое детей.

№ 11 (Алтуфьевский, Марфино, Отрадное)

Николай ЗУБРИЛИН, 61 год (КПРФ). Окончил Институт правовой экономики, факультет государственного и муниципального управления. Член 4 постоянных комиссий Мосгордумы. То есть это будет его второй срок. Женат, двое детей.

№ 12 (Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково)

Алексей ШАПОШНИКОВ, 46 лет (самовыдвиженец). Окончил юрфак МГЮА и Академию госслужбы. Кандидат юридических наук. Преподает в РАНХиГС. Председатель Мосгордумы предыдущего созыва. Член «Единой России». Женат. Двое детей.

№ 13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский)

Игорь БУСКИН, 49 лет (самовыдвиженец). По образованию педагог. Депутат муниципального округа Лосиноостровский. Директор объединения парков «Бабушкинский». Член «Единой России». Женат, двое детей.

№ 14 (Алексеевский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино, Бутырский)

Максим КРУГЛОВ, 32 года («Яблоко»). Окончил факультет политологии РГСУ, аспирант РГГУ. Эксперт Антикоррупционного центра «Яблока». Воспитывает дочь.

№ 15 (Гольяново, Метрогородок, часть Измайлова)

Сергей САВОСТЬЯНОВ, 35 лет (КПРФ). Окончил правовую академию Минюста. В 2013 году был избран мировым судьей, в 2015-м - федеральным. В 2018-м ушел в отставку, чтобы заняться политикой.

Семейное положение неизвестно.

№ 16 (Богородское, Преображенское, часть Соколиной Горы)

Михаил ТИМОНОВ, 54 года («Справедливая Россия»). Окончил Московский авиационный институт, работал инженером, потом ушел в банковскую сферу. Советник президента банка «Альфа-альянс».

Женат, двое сыновей.

№ 17 (Перово, часть Ивановского, часть Соколиной Горы)

Виктор МАКСИМОВ, 21 год (КПРФ). Студент Московского педгосинститута, специальность - учитель истории. Самый молодой депутат Мосгордумы! Не женат.

№ 18 (Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть Северного Измайлова)

Елена ЯНЧУК, 33 года (КПРФ). Окончила геологический факультет МГУ и магистратуру Высшей школы госадминистрирования. Работает в Торгово-промышленной палате Москвы. Депутат муниципального округа Измайлово. Семейное положение не афишировала.

№ 19 (Новогиреево, часть Вешняков, часть Ивановского)

Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ, 54 года (самовыдвиженец). По образованию - горный инженер-геофизик. Руководитель Вешняковского представительства НКЭБ (Национального комитета экологической безопасности). Две дочери, сын, внучка.

№ 20 (Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть Вешняков, часть Выхино-Жулебина)

Евгений СТУПИН, 36 лет (КПРФ). Окончил Поморский госуниверситет, юрист. Работал следователем в МВД. Затем - судебным приставом. В настоящее время адвокат, общественный деятель.

Женат, воспитывает сына и дочь.

№ 21 (часть Выхино-Жулебина, часть Рязанского)

Леонид ЗЮГАНОВ, 31 год (КПРФ). Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Окончил социологический факультет МГУ. В Мосгордуме предыдущего созыва возглавлял фракцию коммунистов. Не женат.

№ 22 (Капотня, часть Люблина)

Инна СВЯТЕНКО, 52 года (самовыдвиженец). Подполковник Вооруженных сил РФ. Доктор технических наук. Преподавала в Военно-воздушной академии им. Жуковского. Депутат Мосгордумы трех созывов начиная с 2001 года. Замужем.

№ 23 (Кузьминки, часть Люблина, часть Рязанского)

Елена НИКОЛАЕВА, 49 лет (самовыдвиженец). Предприниматель и политический деятель. Депутат Госдумы 6-го созыва. Президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. Госсоветник РФ 3 класса. Беспартийная. Воспитывает дочь и сына.

№ 24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый)

Павел ТАРАСОВ, 36 лет (КПРФ). Кандидат физико-математических наук. Депутат муниципального округа Лефортово, главный редактор районной газеты «Серп и молот». Семейное положение неизвестно.

№ 25 (Печатники, часть Марьина)

Людмила СТЕБЕНКОВА, 60 лет (самовыдвиженец). Окончила 2-й Московский мединститут. Депутат Мосгордумы с 1993 года. Автор законопроектов в области здравоохранения и соцполитики.

Семейное положение неизвестно.

№ 26 (Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисова Южного)

Кирилл ЩИТОВ, 34 года (самовыдвиженец). Окончил МГИМО, политолог-международник и юрист. Преподает политологию в Московском финансово-юридическом университете. Не женат.

№ 27 (Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное)

Степан ОРЛОВ, 48 лет (самовыдвиженец). Окончил МГУ и Академию госслужбы. Кандидат экономических наук. Глава фракции «Единая Россия» в парламенте столицы. Депутат Мосгордумы предыдущих пяти созывов. Женат, дети, внуки.

№ 28 (Москворечье-Сабурово, Царицыно)

Елена САМЫШИНА, 46 лет (самовыдвиженец). По образованию врач, возглавляла Московский онкологический диспансер № 4. С 2017 года глава округа Царицыно.

№ 29 (Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицына)

Олег АРТЕМЬЕВ, 49 лет (самовыдвиженец). Российский космонавт-испытатель. Совершил 2 космических полета. Общая продолжительность полетов составила 366 суток. Три выхода в открытый космос.

Женат, двое детей

№ 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное)

Маргарита РУСЕЦКАЯ, 47 лет (самовыдвиженец). Ректор Института русского языка имени Пушкина. Член Общественной палаты РФ и партии «Единая Россия». Двое детей.

№ 31 (Нагорный, часть Зюзина, Чертаново Северное)

Любовь НИКИТИНА, 65 лет (КПРФ). Окончила Московский госпединститут. Член Ассоциации социальных педагогов и социальных работников России. Замужем, имеет дочь, сына и двоих внуков.

№ 32 (Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского затона)

Ольга МЕЛЬНИКОВА, 44 года (самовыдвиженец). Окончила Московский институт рекламы, туризма, шоу-бизнеса. Работает директором в Территориальном центре соцобслуживания «Коломенское». Замужем, двое детей.

№ 33 (Южное Бутово, часть Северного Бутова)

Людмила ГУСЕВА, 63 года (самовыдвиженец). Образование - учитель математики, юрист. Кандидат социологических наук. Работала учителем, с 2000 года - замом префекта. В 2006 году возглавила Департамент семейной и молодежной политики Москвы. Замужем, имеет троих сыновей.

№ 34 (Ясенево, часть Зюзина и часть Северного Бутова)

Александр СЕМЕННИКОВ, 55 лет (самовыдвиженец). Кандидат юридических наук. Служил в органах госбезопасности, работал главой юрдепартамента «Седьмого континента». В Мосгордуме с 2001 года. Женат.

№ 35 (Коньково, Теплый стан)

Наталья МЕТЛИНА, 49 лет (самовыдвиженец). Известная журналистка, теле- и радиоведущая. Ведет ток-шоу «Между тем» на канале «Звезда». Замужем.

№ 36 (Котловка, Обручевский, Черемушки)

Ольга ШАРАПОВА, 59 лет (самовыдвиженец). Заслуженный врач, профессор. В Мосгордуме с 2014 года. Замужем. Двое детей.

№ 37 (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть Проспекта Вернадского)

Николай ГУБЕНКО, 78 лет (КПРФ). Основатель и худрук театра «Содружество актеров Таганки», народный артист РСФСР. Последний министр культуры СССР. В Мосгордуме с 2005 года.

№ 38 (часть Проспекта Вернадского, часть Тропарево-Никулина, а также поселений Вороновское, Воскресенское)

Александр КОЗЛОВ, 35 лет (самовыдвиженец). Гендиректор «Центра развития профквалификаций в жилищно-коммунальном хозяйстве». Член Общественной палаты Москвы. Замужем. Двое детей.

№ 39 (Внуково, Ново-Переделкино; поселения Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Троицк, Новофедоровское, Первомайское)

Валерий ГОЛОВЧЕНКО, 46 лет (самовыдвиженец). Окончил Приазовский гостехуниверситет, инженер-электрик. Переехал в Москву. Прошел путь от менеджера по продажам до учредителя собственного предприятия. Женат.

№ 40 (Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть Тропарево-Никулина)

Татьяна БАТЫШЕВА, 59 лет (самовыдвиженец). Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, заслуженный врач России. Член политсовета городского отделения «Единой России». В Мосгордуме с 2014 года. Двое детей.

№ 41 (Можайский, часть Кунцева, часть Фили-Давыдкова)

Евгений ГЕРАСИМОВ, 68 лет (самовыдвиженец). Народный артист России, режиссер. В Мосгордуме с 2001 года. Женат.

№ 42 (Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдкова)

Екатерина ЕНГАЛЫЧЕВА, 35 лет (КПРФ). Окончила Московский педуниверситет. Работала экспертом по недвижимости. Возглавляет компанию «Страна космического туризма» (поездки по России). Замужем.

№ 43 (Хамовники, Арбат, Пресня)

Сергей МИТРОХИН, 56 лет («Яблоко»). Видный политдеятель партии «Яблоко», был депутатом Мосгордумы в 2005 - 2009 годах. В этот раз кандидатом в депутаты стал с боем, только после решения Мосгорсуда (его кандидатуру снимали). Женат. Двое детей.

№ 44 (Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка)

Елена ШУВАЛОВА, 63 года (КПРФ). Окончила МГУ и Академию госслужбы. Кандидат географических наук. В Мосгордуме с прошлого созыва. До этого работала помощником члена Совфеда. Замужем. Есть сын.

№ 45 (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники)

Магомед ЯНДИЕВ, 51 год («Справедливая Россия»). Экс-министр экономики Ингушетии, доцент МГУ. Родился в Грозном, служил в ВДВ. Депутат муниципального округа Пресненский. Женат, двое детей.