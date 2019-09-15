На следующей недели москвичи cмогут увидеть первый снег

Синоптики сообщили, что уже на следующей недели в Москву придут первые ночные заморозки, а ближе к выходным 21-22 сентября ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.

«В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые мухи - вкрапления в осадки небольшого мокрого снега», - передаёт портал «Метеовести».

По прогнозам синоптиков, в столицу придет «полчища» дождевых туч, а вместе с ними воздух арктического происхождения. В результате температура воздуха будет на пять градусов ниже климатической нормы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, к столице приближается гигантский циклон-«паук» с дождями и низкой температурой. Ночные температуры на третьей недели сентября опустятся до +3…+8 °С. Более того по Москве пройдет «барическая пила». Резкие перепады атмосферного давления в начале следующей недели самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей