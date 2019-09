В московском метро пройдет показ Moscow Fashion Week

Традиционно показы Moscow Fashion Week проходят в столичном «Гостином дворе». Так будет и в этом году с 22 по 27 октября. Только показ-открытие пройдет в московском метро. Объяснение этому есть - Moscow Fashion Week в этом году отмечает юбилей – 25 лет, и выходит за границы привычного формата.

Если кто-то представил себе ежеминутное отправление поездов, бегущих студентов, бабушек с тележками и в этой суете показ мод, то — нет, будет иначе. Для показа предоставят закрытую станцию «Деловой центр» (это одна из трех, не стоит путать с действующими). Именно там проходил показ предфинальной серии знаменитого сериала «Игра Престолов».

- На закрытой станции «Деловой центр» состоится показ концепт-стора «Секция». Свои коллекции одежды, обуви и аксессуаров презентуют молодые российские и иностранные дизайнеры, - рассказали в Московском метрополитене.

Научат одеваться современных жителей мегаполиса дизайнеры, среди которых Даниил Анциферов, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I’m not, Etudes, Carne Bollente, AMI, Ли-Лу, Husky, Isabel Marant, Our legacy, A.P.C., Helmut Lang, Opening Ceremony, Suncoo, Subterranei.

СКАЗАНО

Юлия Темникова, заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами:

- Московский метрополитен регулярно становится площадкой для современных и красивых мероприятий. У нас есть опыт проведения дефиле и выпуска капсульной коллекции одежды совместно с известными российскими дизайнерами. В октябре именно с показа на станции метро начнется Moscow Fashion Week – ключевое событие для всей российской модной индустрии.