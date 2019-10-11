Звезда погасла: ушел из жизни выдающийся фотокорреспондент Владимир Богданов

В пятницу, 11 октября 2019 года, только перешагнув рубеж своих 82 лет, ушел из жизни выдающийся фотомастер, член клуба журналистов КП, фотокорреспондент "Комсомольской правды" в 70-х годах, Владимир Богданов.

Еще недавно мы говорили с ним об участии в клубной фотоэкспозиции на выставке 50+.Володя был, как всегда, джентльменски учтив и дружелюбен. Но посетовал, что ему уже тяжело заниматься подготовкой выставок, все организационные дела он передал своей дочери Любови.

Его все и всегда любили: чудесный нежный человек, скромный, но с лукавинкой в своих бесконечно добрых глазах. Безотказный, если требовалась помощь. Мастерюга! Со своим почерком, узнаваемым с первого мгновения. Стильный. Портретист, в первую очередь, что, как известно, требует особого дара и взгляда.

В те годы в "Комсомолке" работала блестящая плеяда фотографов. Все имена и поныне не забыты, на золотой полке мастерства. Володя Богданов занял в их числе свое достойное место, он осенен и осыпан лавиной всевозможных профессиональных наград и званий. Уйдя потом в Литературную газету, стал там подлинным мэтром и гордостью и той газеты. Помню, что его юбилейная персональная выставка проходила в Доме фотографии у Ольги Свибловой, его работы признаны классикой отрасли и закуплены в музеи на вечное хранение и показы. Не говоря уж о награде СЖР "Золотой глаз", которая была присуждена ему еще в стародавние советские времена...

Очень большая звезда погасла сегодня. Мы все скорбим и соболезнуем близким. Память о Владимире Богданове останется с нами навсегда.

Прощание состоится в понедельник, 14 октября, в крематории Николо-Архангельского кладбища. Время будет уточнено позже.

Прощай, наш друг!