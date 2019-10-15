2019-10-15T13:06:30+03:00
Досуг

Лучшие моменты БАМа

Уникальная выставка, посвященная юбилею Байкало-Амурской магистрали, открылась на «Винзаводе»
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Фото: bam45.рфФото: bam45.рф
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Экспозиция приурочена к 45-летию легендарной Байкало-Амурской магистрали, масштабного проекта, начатого в СССР и продолжающего сейчас свою славную историю.

В основе выставки «БАМ - 45» снимки трех фотографов - Сергея Киврина, Андрея Голованова и Станислава Залесова. В течение полугода они ездили по БАМу, проделали путь от Тайшета до Советской гавани. Фотографы побывали и в индустриальных центрах магистрали, таких как Комсомольск-на-Амуре, и в небольших поселках, как Звездный, где весной 1974 года высадился в нетронутой тайге отряд строителей-первопроходцев. Киврин, Залесов и Голованов снимали вокзалы, города, перевалы, тоннели, мосты и, конечно, главное богатство Байкало-Амурской - удивительных людей. Как проходили съемки, можно увидеть в документальном фильме. Кстати, все снимки авторов выставки «БАМ - 45» собраны в единый фотобанк. Их можно рассмотреть на сайте www.бам45.рф.

ЦСИ «Винзавод», павильон «Цех Белого», м. «Курская», 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6.

До 31 октября. Ежедневно, кроме пн., с 12.00 до 20.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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