ЛитРес: Самиздат набирает обороты в России

На книжном рынке России самый высокий рост сегодня показывает категория самиздата. Об этом свидетельствуют и данные ЛитРес: Самиздат — платформы для публикации произведений независимых авторов, которая входит в ГК «ЛитРес». В первом полугодии 2019 года ее выручка почти в четыре раза превысила показатели за аналогичный период прошлого года. На данный момент ЛитРес: Самиздат — один из самых быстро растущих поставщиков контента для ЛитРес —лидера на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ.

Стремительный рост платформы вызван прежде всего увеличением количества произведений на ресурсе более чем в два раза, зарегистрированных авторов — на 77%, а также активной популяризацией проекта в целом. На конец первого полугодия 2019 года в ЛитРес: Самиздат доступно более 20 тысяч произведений и совокупно продано более 1,5 млн копий. Также были запущены дополнительные услуги для авторов, благодаря которым они самостоятельно могут продвигать свои книги и рассказывать о себе еще большей аудитории читателей.

«Рынок самиздата продолжает активно развиваться. Популярность платформы ЛитРес: Самиздат растет среди авторов не только в России, но и в странах СНГ, Европы и даже среди русскоязычных авторов из США. В совокупности с 2017 года наши авторы заработали около 47 млн рублей. Одной из причин роста популярности проекта в этом году стала литературная премия в области электронных и аудиокниг “Электронная буква”. Ее основная цель — поддержка независимых авторов. Поэтому главным призом является продвижение книг-лауреатов на всех ресурсах группы компаний “ЛитРес”: финалисты получают уникальный доступ к 20-миллионной аудитории читателей наших проектов», — отмечает Сергей Анурьев, генеральный директор ГК «ЛитРес».

В этом году заявки на участие в премии подали более 3 000 авторов и 100 чтецов. Это на 9% больше авторов и на 50% больше чтецов, чем в прошлом году.Финалисты «Электронной буквы-2018» после успешного старта в ЛитРес начали сотрудничать с известными издательствами. В этом году «Эксмо» издало романтические детективы Евгении Кретовой и юмористические рассказы Алексея Ильина. В «Росмэн» вышла книга Татьяны Мастрюковой, автора мистического романа «Болотница».

Главное преимущество платформы ЛитРес: Самиздат — возможность для независимых авторов напрямую, без посредников бесплатно разместить рукопись на крупнейшем книжном ресурсе и отслеживать статистику продаж онлайн. Кроме того, они могут подключить дополнительное продвижение произведений по всем каналам ЛитРес.

«Когда мне на глаза попался проект ЛитРес: Самиздат, я понял, что это тот формат, который мне нужен. Именно появившаяся возможность опубликовать собственное произведение, минуя долгие и утомительные стадии общения с издательствами, стала для меня толчком к написанию первых книг, планы которых давно крутились в голове. На мой взгляд, для независимых авторов такой сервис — отличный способ проверить себя в деле», — рассказывает Макс Глебов, писатель, автор серии книг «Бригадный генерал».

В первом полугодии 2019 самыми популярными жанрами среди книг, опубликованных через ЛитРес: Самиздат, стали современные любовные романы — 41,37%. Следом идет фэнтези — 30%, далее фантастика — 22%. Среди авторов платформы самыми популярными стали Сергей Гончаров, Лена Летняя и Макс Глебов.

Топ самых популярных книг в «ЛитРес: Самиздат» на конец первого полугодия 2019 года:

1. "Награда для генерала. Книга первая: шепот ветра", Лена Летняя

2. "Бесплатно", Сергей Гончаров

3. "Банальная сказка, или Красавица и Босс", Альмира Рай

4. "Неправильная", Сандра Бушар

5. "Шаг через бездну", Макс Глебов

Хорошие темпы роста показывает и проект ЛитРес: Чтец, где любой желающий может озвучивать книги и получать за это отчисления с продаж. С 2018 года его выручка увеличилась в пять раз. На данный момент проект является крупнейшим в России: в нем участвуют более 800 активных чтецов, это в несколько десятков раз больше, чем в любой звукозаписывающей студии. ЛитРес: Чтец ежегодно по объему издаваемых аудиокниг занимает более 50% аудиокниг на русском языке. Количество проданных копий произведений составило более 140 тысяч.

Также в первой половине 2019 года на базе издательской платформы ЛитРес: Самиздат был запущен проект ЛитРес: Черновики, где авторы могут публиковать книги по главам и по частям, а пользователи — сразу читать и комментировать их. На конец первого полугодия 2019 года в проекте Черновики принимают участие Вадим Панов, Олег Рой и другие авторы.