Домов и улочек секреты - в одном телефоне

Бесплатное приложение «Узнай Москву» рассказывает об истории нашего города. В меню есть разделы «дома», «памятники», «личности», «музеи» - находишь нужное и читаешь полезную информацию.

А еще приложение видит, где вы находитесь. И показывает интересные места рядом. Так что можно побродить недалеко от дома - и узнать много нового.

Главный раздел - «маршруты». В нем собраны экскурсии, объединенные самыми разными темами. И коллекция постоянно пополняется.

Недавно появились авторские маршруты, составленные, например, актером Валерием Гаркалиным и телеведущим Михаилом Ширвиндтом. Даже просто начинаешь читать описания и, выражаясь по-молодежному, залипаешь. Но это вам не читалка, а бродилка. К каждому маршруту прилагается карта, по которой и можно двигаться от здания к зданию. Есть аудиоролики, рассказывающие о каждом отдельном доме.

Экскурсий уже больше сотни, так что и по ним нужен навигатор.

Мы выбрали самые популярные маршруты.

Топ-5 маршрутов

Где живете? В палатах!

Протяженность: 3,1 км.

Время: 63 минуты.

Старт - финиш: палаты Араслановых (Брюсов переулок, 1) - подворье Желтоводского Макарьева монастыря (ул. Большая Лубянка, 16).

В этом путешествии вас ждут сюрпризы. Ну как, например, распознать, что сталинский дом скрывает в своих недрах роскошный дворец времен Алексея Михайловича (Тверская улица, 6, стр. 2). Вот такое чудо московского краеведения, как говорится в описании маршрута: не ресторан «Арагви», а древние палаты в Шубине.

Всего в экскурсии 9 зданий. Каждое со своей тайной. Но раскрывать их не будем.

Московский модерн

Протяжeнность: 5,9 км.

Время: 150 минут.

Старт - финиш: особняк Листа (Глазовский переулок, 8, стр. 1) - особняк Смирнова (Тверской бульвар, 18).

Запаситесь хорошей погодой и удобной обувью, а фотокамера у вас, конечно, есть в телефоне. Это один из самых красивых и протяженных маршрутов. Предстоит осмотреть 18 особняков. Каждый - архитектурный шедевр. Среди них солируют творения Льва Кекушева и Франца Шехтеля. Тут описания - дело неблагодарное. Изучите маршрут в приложении - любуйтесь и селфите в Инстаграм.

Ученые девы с Девичьего Поля: дочери профессора Тихомирова

Протяженность: 2 км.

Время: 120 минут.

Старт - финиш: ст. м. «Спортивная» - Новодевичье кладбище.

С героинями фильма «Москва слезам не верит», выдававшими себя за профессорских дочек, эта экскурсия никак не связана. Вам предстоит пройти по местам «боевой славы» российских медиков - общежития, высшие женские курсы, дом-пила. Вы узнаете, что объединяло не киношного, а настоящего Дмитрия Тихомирова, издателя и просветителя, и Михаила Булгакова, писателя и врача. Ну а конечный пункт вполне закономерен (все там будем).

На Новодевичьем кладбище были похоронены наши герои. Но могилу Тихомирова разрушили в 30-е годы, а к Булгакову идти на 2-й участок 21-й ряд старого кладбища.

Вдохновение Алексея Кортнева

Протяженность: 17 км.

Время: 230 минут.

Старт - финиш: здание ВЦСПС (Ленинский проспект, 42, корпуса с 1-го по 5-й) - клуб Союза коммунальников им. С. М. Зуева (ул. Лесная, 18).

В первую пятерку рейтинга попала авторская экскурсия. Составил маршрут музыкант Алексей Кортнев. Нет, не жалеет нас лидер «Несчастного случая». Почти четыре часа предлагает куролесить по Москве. Да за это время можно до Владимирской губернии доехать! Но наших людей не испугать! «Душевный маршрут в родном районе», - пишут Кортневу в отзывах. Да, тем он и хорош, что музыкант водит нас по местам, с которыми у многих москвичей связаны воспоминания детства и юности: «Дом ткани» и «Дом обуви» на площади Гагарина, памятник самому Гагарину, «который сразу же, естественно, был окрещен Юриком, и все встречи были «у Юрика», «рядом с Юриком» и так далее». Нескучный сад и, конечно, Дворец пионеров на Воробьевых горах. В общем, пройти дорогами ностальгии - оно того стоит.

Булгаковская Пречистенка

Протяженность: 2,7 км.

Время: 90 минут.

Старт - финиш: Торгсин (Смоленская площадь, 54/1) - церковь Илии Пророка Обыденного (2-й Обыденский переулок, 6/3, стр. 1).

И вот снова мы вспоминаем Булгакова. Не покривлю душой, сказав, что это самый популярный персонаж в столичных бродилках. Ему также посвящены «Мистическая Москва», «Булгаковская Москва, или Однажды на Патриарших» и другие маршруты. Никакой другой деятель не может похвастаться таким интересом шагающей публики. Вот так стал понаехавший киевлянин истинным москвичом, почувствовавшим и воплотившим дух столицы.

Этот маршрут начинается от Торгсина, где чинили разгром и безобразия Коровьев с Бегемотом. И продолжается по страницам книг писателя. В Чистом переулке квартировал и практиковал профессор Филипп Филиппович Преображенский.

В Мансуровском (дом № 9) снимал подвальчик Мастер. В готическом особняке на Остоженке (дом № 21) жила Маргарита.