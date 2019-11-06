Настоящий Дед Мороз приглашает на свой 1000-летний юбилей в Новогоднюю страну в Крокусе

Юбилейная ёлка в Крокусе «День рождения Деда Мороза» пройдёт с 21 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в «Крокус Сити Холле». Самый добрый волшебник лично приглашает каждого ребёнка на свой праздник.

Настоящий Дед Мороз приготовил два персонализированных видеоподарка – это сказочные игровые фильмы. Любой желающий может прямо сейчас получить бесплатное 5-минутное личное видеоПРИГЛАШЕНИЕ. Оно доступно без покупки билета, и в нём Дед Мороз обратится к ребёнку по имени. Уникальное видео задолго до наступления праздников наполнит сердце малыша волнующим ожиданием встречи со сказкой. Создать его можно здесь. А к каждому приобретенному билету вы получите новый подарок: 12-минутное видеоПОЗДРАВЛЕНИЕ, в котором Дед Мороз несколько раз обратится к ребёнку по имени, похвалит его фотографии и рисунки, поиграет с ним, а в финале, конечно же, поздравит с Новым годом.

Сюжет мегашоу «День рождения Деда Мороза» перенесёт гостей на борт огромного корабля-амфибии, бороздящего космос и океан. Зрителям предстоит узнать тайну появления на Земле Деда Мороза и Снегурочки! Они смогут поиграть с воздушными облаками и морскими обитателями, заглянуть в гости к подземным гномам, справиться с огромным осьминогом и посетить несколько планет. Гигантский дирижабль совершит полёт над зрительным залом! Всех гостей ёлки в Крокусе ждёт незабываемый праздник с рекордным количеством интерактива, артистов и декораций. Бонус: посещение самого большого в Европе крытого Парка аттракционов и развлечений в Крокусе с бесплатным интерактивным шоу «Кругосветное путешествие».

Стоимость билетов – от 295 рублей. Подробности на сайте.