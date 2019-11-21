Одноклассники запустили бизнес-профили для всех пользователей

Социальная сеть Одноклассники запустила бизнес-профили — набор инструментов для ведения бизнеса и продажи товаров через личный аккаунт. Среди них — создание витрин товаров, добавление контентных блоков над лентой новостей и кнопок связи с предпринимателями.

Теперь частные предприниматели, включая начинающих и всех, кто ведет бизнес от своего имени, смогут пользоваться инструментами продвижения, ранее доступными только группам в ОК. Например, продавать товары, продвигать свой сайт, принимать заявки по номеру телефона и анализировать активность аудитории на своей странице.

Так, через свой профиль в соцсети можно продавать одежду и аксессуары, сделанные своими руками, создавая собственные интернет-магазины с помощью витрины товаров. Также можно настроить обложку профиля и вид страницы, выбрав блок, который будет отображаться над лентой в профиле (фото, видео, популярные или закрепленные публикации). Контентные блоки над лентой позволяют сделать акцент на ключевых продуктах, анонсах и спецпредложениях. Кроме того, в бизнес-профиле можно подключить до двух кнопок действия, чтобы потенциальные покупатели могли легко связаться с продавцом или перейти на сайт. Предприниматели также смогут анализировать активность аудитории с помощью статистики, доступной во всех личных профилях.

Бизнес-профиль не нужно специально подключать: все его возможности уже доступны в настройках личных профилей в ОК в веб-версии соцсети и в приложениях на iOS и Android. Для получения новых возможностей достаточно просто добавить товары, включить их отображение, выбрать блок с контентом над лентой новостей страницы, настроить кнопки быстрых действий в настройках.

Для привлечения клиентов на свой личный профиль в ОК предприниматели могут воспользоваться рекламным кабинетом внутри соцсети, который появился этим летом. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу разместить рекламу может любой пользователь, даже не обладающий профессиональными навыками, с минимальным порогом входа всего в 400 рублей.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:

– С запуском бизнес-профилей мы сделали еще один шаг в развитии экосистемы для малого бизнеса и предпринимателей в ОК. Теперь личный профиль в соцсети можно превратить в полноценный канал продаж и страницу для ведения бизнеса. Новый инструмент будет полезен тем, чей бизнес держится на имени специалиста, например, репетитора, кинолога или тренера по фитнесу. К тому же инструменты бизнес-профиля помогут развить личный бренд, если перед владельцем аккаунта стоит задача прокачать профиль и привлечь на него клиентов.