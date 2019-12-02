Погода в Москве 2 – 7 декабря: Вместо зимы нас ждет оттепель до +6 градусов

Зима в Москву вроде бы пришла, но лишь наполовину. Морозец начиная с 1 декабря установился. А вот снега как не было, так и нет – а ведь синоптики и обещали, что в первый день календарной зимы хотя бы сантиметр насыплет. Однако у атмосферного фронта, прошедшего через Московскую область, дождя хватило на все районы, а снега – только на север Подмосковья. В столице же вновь сухие дорогие и подмерзающая зеленая трава на газонах.

Впрочем, метеорологи в своих прогнозах погоды в Москве на 2 – 7 декабря снова уверяют, что снег будет. Немного. И долго он не пролежит.

В понедельник, вторник и среду, 2 – 4 декабря, по ночам будет подмораживать до -6 градусов, днем -1...-3. В понедельник облачно с прояснениями, во вторник и среду пасмурно. И все три дня будет сыпать небольшой снег. Такая погода в точности соответствует климатическим нормам для начала первого месяца зимы.

В четверг, 5 декабря, ночью по-прежнему -6 градусов, днем резко потеплеет до +4. Облачно, без осадков.

В пятницу, 6 декабря, ночью около ноля, днем +5 градусов, солнечно и сухо. Зима, говорите?

В субботу, 7 декабря, под утро -2...+3, дневная температура повысится до +6 градусов, пройдет небольшой дождь.