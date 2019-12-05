2019-12-05T12:32:59+03:00
Общество

«Путеводная звезда»: в Москве наградят лучших представителей индустрии гостеприимства

Лауреатов юбилейной ХХ премии выбирают в 15 номинациях
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В этом году премия, проводимая Комитетом по туризму города Москвы, будет вручаться уже в юбилейный, 20-й разВ этом году премия, проводимая Комитетом по туризму города Москвы, будет вручаться уже в юбилейный, 20-й раз
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11 декабря 2019 года в московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоится торжественная церемония вручения премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда». В этом году премия, проводимая Комитетом по туризму города Москвы, будет вручаться уже в юбилейный, 20-й раз.

За два десятилетия существования премия «Путеводная звезда» завоевала репутацию авторитетной награды и стала ожидаемым событием в сфере туризма. Номинантами премии могут быть выбраны как известные компании и бренды, так и те, которые только начинают свой путь к успеху. А лауреатами «Путеводной звезды» становятся лучшие представители сферы гостеприимства.

11 декабря на торжественной церемонии в «Геликон-опере» будут объявлены лучшие столичные отели, рестораны и кафе, транспортные компании и компании в сфере въездного туризма, а также лучшие культурно-досуговые проекты, детские объекты, СМИ, онлайн-приложения, фестивали и событийные мероприятия. Для юбилейной церемонии организаторы выбрали яркий и необычный формат – литературно-театральный проект. Ведущий церемонии – популярный писатель и журналист Александр Цыпкин. Соведущими выступят известные актеры театра и кино Анна Михалкова и Евгений Стычкин.

Лауреатов юбилейной ХХ премии выбирают в 15 номинациях, которые объединены в пяти категориях: «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Комфорт и впечатления», «Медиа», а также специальные номинации. Оценку номинантов осуществляет организационный комитет и экспертное жюри, которые определяют лучших из лучших. В этом году в состав жюри вошло 32 человека, среди которых главы ассоциаций рестораторов и отельеров, представители популярных туристических сервисов и медиа-бизнеса, профессионалы индустрии туризма и гостеприимства столицы.

Члены жюри, среди которых Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии, Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), Александр Осипов, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, Владислав Мякота, генеральный директор АО Гостиница «Националь», Игорь Шулинский, издатель журнала «Москвич Mag», Михаил Лопатин, основатель рейтинга «Ресторанный навигатор», Павел Трехлеб, директор Центрального парка культуры и отдыха им.М.Горькогoи другие, детально рассматривают каждого из выбранных номинантов. Такая методика обеспечит максимально объективную оценку деятельности участников конкурса.

При выборе лауреатов жюри будет руководствоваться не только стандартами туристских услуг, но и учитывать специфику каждого конкретного номинанта: расположение объекта, инфраструктуру, квалификацию персонала, экономические и другие показатели.

Помимо экспертного совета выбор сделают и горожане: на сайте проекта«Активный гражданин»жители Москвы могут проголосовать за лучших в номинациях «Москва культурная», «Москва фестивальная» и «Лучшее – детям!». Голосование продлится до 5 декабря.

С номинациями, критериями отбора, а также полным составом экспертного совета можно ознакомиться на официальном сайте премии «Путеводная звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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