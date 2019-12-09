Арестованная экс-главврач московского роддома: «Оставь этого в больнице, роди нового, теперь уж точно кесарево будет!»

Скандал в московском родильном доме 27 (при ГКБ имени Спасокукоцкого) случился на минувших выходных. Накануне с поста главного врача по собственному желанию уволилась Марина Сармосян. А на следующий день, в субботу, 7 декабря, Савеловский районный суд предъявил ей обвинение по статье «Халатность». Прокуратура требовала арест. Медику, не помогли даже четыре адвоката. Ближайшие два месяца Марина Армаисовна проведет в СИЗО. Такая мера пресечения для врача, да еще и для главного, пусть даже с приставкой «экс» — совершенно точно всероссийская сенсация. Раньше такого не было. Так что же она натворила и почему медики всей страны дружно требуют выпустить доктора на свободу?

РОДИЛАСЬ 3760, А СПУСТЯ ГОД ВСЕГО 4300

Молниеносность увольнения и ареста первое, что бросается в глаза в этой истории. Но на поверку все это тянулось почти год. Все это время четыре семьи москвичей обивали пороги следователей и требовали разобраться. В итоге четыре уголовных дела объединили в одно. Ситуации как под копирку: роды, эпидуральная анестезия, слабая родовая деятельность и решение медиков о выдавливании плода из утробы. Итог: один ребенок мертв, трое — инвалиды. По данным следствия, главврач лично присутствовала на трех из четырех родов и сама отдавала команды подчиненным.

Алина (имя ребенка изменено) появилась на свет 10 ноября 2018-го года. Вес девочки при рождении 3760, спустя год она не набрала даже кило. Родители уверены, инвалида из их девочки сделала именно Марина Сармосян.

- Когда мы ехали с мужем в роддом, мечтали как через несколько часов мы будем обнимать наше счастье. Мы любовались на нее на всех УЗИ и уже знали, что она будет папина копия. Помню, спросила мужа, будет ли он плакать от счастья? Он ответил: «конечно, я ее уже безумно люблю», - вспоминает Татьяна Уюсова. - Имея идеальные анализы и доношенную беременность, мы даже не могли себе представить, что через несколько часов наша жизнь разломится на «до» и «после». Дальше были роды, уговоры на эпидуральную анестезию, передозировка и понеслось. Окситоцин и куча ненужных вмешательств, выдавливание, рассечение, вакуум. На моих родах была главврач и это она решала, что делать дальше и отдавала команды. Вариант с кесарево она даже не рассматривала. У дочки после этого выдавливания: отек мозга и клиническая смерть. Потом адреналин, много адреналина! Ее сердце забилось и ее унесли в реанимацию. Мы еще надеялись, что все обойдется, но нет.

Диагнозы Алины с трудом помещаются на стандартном листе А4. Полный комплект: от поражений центральной нервной системы и детского церебрального паралича до хронических бронхитов и острых колитов.

- За это время я стала реаниматологом, неонатологом, неврологом, реабилитологом, офтальмологом и просто круглосуточно не спящей мамой. Мы с мужем запросто можем подобрать антибиотики по посевам, проконсультируем по любым лекарствам, анализам, смесям. Мы знаем все про некупируемый болевой синдром. Это когда хочется лезть на стену или поменяться с твоим ребенком судьбой, лишь бы не видеть это, когда просто рыдаешь и сердце разрывается на части, потому что ты бессилен, - рассказала Татьяна.

Флешмоб в соцсетях в защиту врача

Мама Алины одной из первых подвала заявление в Следственный комитет. У нее на руках две выписки из родильного дома: одна - настоящая, вторая - фальшивая.

- Мою подпись они подделали. А еще «волшебным» образом изменили диагнозы, - возмутилась женщина.

Женщина уверяет, после родов сотрудники роддома даже не пытался помочь.

- Когда после родов я пошла в свою женскую консультацию на осмотр, моя врач была в ужасе от того, что они натворили и сказала, что их надо судить. И что вы думаете? Узнав об этом Марина Сармосян стала ей угрожать. Когда мой ребенок умирал и мы ездили по всем реанимациям Москвы, она отслеживала все наши передвижения, знала диагнозы дочки и заставляла моего акушера Паносян звонить мне и уговаривать отказаться от дочки. Все это подтверждено детализацией звонков. Совет у них был один. Цитирую: «оставь этого в больнице, роди нового, теперь точно будет кесарево».

Ребенок еще одной пострадавшей женщины умер на 23-е сутки.

- Именно Сармосян, приняла решение не делать кесарево при клинически узком тазе у пациентки и отсутствующей родовой деятельности. Со слов пострадавшей, главврач сказала: «куда тебя резать, молодая еще», - сообщили «КП» собственные источники в следствии.

Пострадавшие женщины в один голос уверяют, у доктора была фанатичная любовь именно к естественным родам.

У НЕЕ ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ

Сразу после ареста на защиту Марины Сармосян встала ее дочка Тамара. На связь с журналистами она не выходит, но активно ведет страницу мамы в Инстаграм.

- Мама работает в Москве акушером-гинекологом более 20 лет, она кандидат медицинских наук, отмечена многочисленными грамотами и дипломами, - сообщила в соцсетях дочь арестованного врача Тамара. - Она всегда была увлечена своей профессией, можно сказать жила на работе.

Флешмоб в соцсетях в защиту врача

На пост главврача Марина Сармосян была назначена в начале 2018-го года.

- За время ее работы в 27 роддоме появились на свет больше 5000 малышей, роддом и его коллектив были отмечены различными грамотами и благодарностями. В ноябре роддом получил международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». К сожалению, как в любом роддоме, были и сложные случаи. Иногда, не смотря на усилия врачей и точное соблюдение медицинских стандартов и протоколов, у пациентов возникают осложнения, которые приводят к заболеваниям и проблемам со здоровьем, - попыталась публично оправдать мать дочка.

Тамара на одной из популярных сайтов создана петицию с требованием освободить мать из-под ареста. За первые сутки ее подписали почти шесть тысяч человек. Тем временем, в социальных сетях доктора активно поддерживают ее коллеги со всей страны, а еще родители малышей, которым она помогла повиться на свет. Они запустили флешмоб с хэштегом «мой врач Сармосян».

- Родила у нее двоих в 2015 и 2018-м. Она акушер от Бога. Роды естественные, все прошло легко и быстро. Она прекрасный специалист, - написала комментарий одна из пациенток Сармосян.

И таких позитивных отзывов уже более двух сотен. Но, по мнению адвокатов, к делу их не пришьешь.

- Наличие грамот, научных званий и положительных отзывов не повлияют на ход следствия. В данной ситуации речь идет о смерти пациента и причинении тяжкого вреда здоровью трем другим. Не исключено, что в деле появятся другие фигуранты из числа сотрудников родильного дома. Надо понимать, что процесс расследования будет не быстрым. Медицинские дела требуют многочисленных экспертиз, - прокомментировал адвокат Максим Власов.

Защитники Марины Сармосян уже обжаловали решение суда об аресте. Они настаивают на более мягкой мере пресечения: подписке о невыезде или домашнем аресте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эпизодов будет больше?

Как удалось выяснить «КП», после того как история получила огласку в СМИ, с заявлениями в органы обратились еще пять женщин. Сейчас их случаи изучают следователи. «Комсомолка» следит за ходом расследования.