Депздрав об аресте экс-главврача московского роддома: «СИЗО — это слишком строго»

Уже пять суток в СИЗО находится Марина Сармосян, экс-главный врач столичного роддома № 27. Напомним, доктора обвиняют в халатности, а в уголовном деле пока четыре эпизода. Все они связаны с неудачными родами, в которых Сармосян принимала непосредственное участие. По версии следствия, из-за родовых травм трое детей стали инвалидами, еще одна девочка умерла.

Освободить врача до суда сразу же потребовали ее многочисленные роженицы. Теперь к ним присоединился столичный депздрав.

- Избранная судом в отношении Сармосян самая строгая мера пресечения в виде заключения ее под стражу стала для медицинской общественности настоящим потрясением, вряд ли врач стала бы скрываться от следствия либо каким-то иным образом препятствовать расследованию. В подобной ситуации гораздо более понятным был бы домашний арест или подписка о невыезде, но не помещение, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Тем временем пострадавшие, с таким мнением не согласны.

- Сейчас на доследственной проверке находятся другие обращения. Необходимо исключить возможность уничтожения улик и сговора с другими уволенными сотрудниками из этого роддома. Я полностью поддерживаю решение об аресте, - прокомментировала Татьяна Уюсова, мама девочки, ставшей инвалидом из-за родовой травмы. - Я лично столкнулась с фальсификацией документов, заверенной лично Сармосян. Все наши документы были переписаны, есть две версии - первую мы забрали при выписке, вторую - в феврале. При этом переписаны и карта ведения беременной, и история родов, и карта развития ребенка. Эти люди коллегиально все переписали, есть даже листы, полностью переписанные отдельными сотрудниками, все это заверила своей подписью Сармосян. Даже мою подпись подделали, она совсем другая по факту. Также я поддерживаю версию, что она может угрожать свидетелям и потерпевшим. Когда после родов я пошла в свою женскую консультацию на осмотр, моя врач была в ужасе от того, что они натворили и сказала, что их надо судить. Об этом узнала Сармосян и звонила моему доктору с угрозами.

Напомним, в субботу, 7 декабря Савеловский районный суд арестовал Марину Сармосян на два месяца.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Это показуха! Почему арест?

- Арест в качестве меры пресечение по статье «Халатность» избирается крайне редко. В этом случае, скорее всего, роль сыграл тот факт, что расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Хорошо известно, его ревностное отношение к медицинским делам. Кроме того, шумиха в СМИ подлила масло в огонь. Все это очень похоже на показательную трепку. И студенту юрфака понятно, что будучи под домашним арестом, к примеру, врач не сможет навредить пациентам, да и повлиять на коллег или подделать документы после увольнения она тоже не сможет, - прокомментировал Максим Власов, подполковник юстиции, адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арестованная экс-главврач московского роддома: «Оставь этого в больнице, роди нового, теперь уж точно кесарево будет!»

По версии следствия, по вине Марины Сармосян трое младенцев стали инвалидами, еще один погиб (подробности)