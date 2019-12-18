Выбираем самую красивую девушку столицы!

Начались репетиции конкурса красавиц «Мисс Москва». В нем принимают участие девушки в возрасте от 15 до 32 лет. Помимо основного титула - «Мисс Москва», красавицы получают титулы «Краса России», «Московская красавица». А также «Юная мисс Москва» - для участниц, еще не окончивших школу. Конечно, если родители разрешат. А победительница сможет побороться за главный приз в Национальном фестивале красоты и талантов «Краса России», куда прибудут участницы из всех регионов страны.

Конкурс проходит с 1994 года. Среди самых известных победительниц - Оксана Воеводина, завоевавшая эту корону в 2015 году, а позже вышедшая замуж за короля Малайзии. К сожалению, та красивая история закончилась скандалом и разводом (см. подробности). Но кто знает, возможно, среди прекрасных участниц этого года есть новая Золушка, для которой именно этот конкурс откроет дверь в сказку.

Наши читатели по традиции также смогут выбрать самую красивую девушку, которая будет носить звание «Мисс «Комсомольская правда». Голосуйте! Сделать свой выбор можно до 18.00 23 декабря.