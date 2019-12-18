2019-12-19T08:56:51+03:00
Конкурсы и тесты

Выбираем самую красивую девушку столицы!

24 декабря состоится финал конкурса «Мисс Москва-2019», а кто из участниц нравится лично вам? [фото]
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Наши читатели по традиции также смогут выбрать самую красивую девушку, которая будет носить звание «Мисс «Комсомольская правда»Наши читатели по традиции также смогут выбрать самую красивую девушку, которая будет носить звание «Мисс «Комсомольская правда»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Начались репетиции конкурса красавиц «Мисс Москва». В нем принимают участие девушки в возрасте от 15 до 32 лет. Помимо основного титула - «Мисс Москва», красавицы получают титулы «Краса России», «Московская красавица». А также «Юная мисс Москва» - для участниц, еще не окончивших школу. Конечно, если родители разрешат. А победительница сможет побороться за главный приз в Национальном фестивале красоты и талантов «Краса России», куда прибудут участницы из всех регионов страны.

Конкурс проходит с 1994 года. Среди самых известных победительниц - Оксана Воеводина, завоевавшая эту корону в 2015 году, а позже вышедшая замуж за короля Малайзии. К сожалению, та красивая история закончилась скандалом и разводом (см. подробности). Но кто знает, возможно, среди прекрасных участниц этого года есть новая Золушка, для которой именно этот конкурс откроет дверь в сказку.

Наши читатели по традиции также смогут выбрать самую красивую девушку, которая будет носить звание «Мисс «Комсомольская правда». Голосуйте! Сделать свой выбор можно до 18.00 23 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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