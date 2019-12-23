2019-12-23T14:22:20+03:00
Происшествия

Рэпера, который перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа, могут арестовать на 15 суток

За последний год это уже не первый «артист», блокирующий крупнейшие дороги Москвы
Семен ЕЛЕНИН
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Рэпер Ziroy (Григорий Зироян).Рэпер Ziroy (Григорий Зироян).Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Столичная ГИБДД проводит проверку по видео, которое появилось на днях в Сети. Некий рэпер Ziroy (он же Григорий Зироян) для съемок своего нового клипа перекрыл улицу Новый Арбат. На записи его сопровождает целый эскорт черных Maibach. Сзади танцуют девушки. Сам Ziroy - в черном халате и домашних тапках - на переднем плане исполняет свою песню «Походка как Maibach»...

Разумеется, видео вызвало большой резонанс.

В Департаменте транспорта Москвы уже заявили, что обратились «в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством». В ГИБДД прокомментировали: начата проверка.

Негодуют и пользователи соцсетей. На видео видно: крутые тачки перекрыли как минимум три полосы и движутся очень медленно - потому что внутри этого «кортежа» Ziroy тоже идет неспешно, размахивая руками.

Главный вопрос: что может грозить рэперу?

- Подобный прецедент уже был, - говорит автоюрист Дмитрий Славнов. - В январе этого года блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц примерно так же снимали свой клип на Новом Арбате. Тогда действия парочки квалифицировали по статье 20.2.2 КОАП - «Организация массового единовременного передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Обоим дали по 10 суток административного ареста. А по закону могли арестовать и на 15. Я с этим согласен, перекрытие дороги без согласований может привести к печальным последствиям. А если бы скорая ехала? А если бы счет человеческой жизни шел на минуты? Лично я уверен, что хайп этого стоит.

Стоит отметить, что Манкуян и Лазарьянц, снимая свое видео, перекрыли только две полосы. Дорожный «перформанс» Зирояна, конечно, помасштабнее будет. При том, что в его биографии уже были «дорожно-транспортные» инциденты. Как выяснилось, ранее Ziroy был известен как стритрейсер и большой любитель скорости. В его Instagram - несколько видео, снятых им за рулем своего авто, которое разгоняется по московским улицам. Известно, что на счету рэпера десятки штрафов за превышение. К слову, после скандала со съемкой клипа Зироян закрыл свой Instagram.

Сам певец и его представители перекрытие Нового Арбата пока не комментируют.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Как наказали жену депутата, перекрывшую МКАД

В октябре прошлого года в похожей ситуации отличилась жена депутата из подмосковного Щелкова Оксана Яковлева. Снимая себе новый клип (талантливая женщина еще и певица), она перекрыла целый МКАД, став виновницей огромной пробки. Здесь ситуация усугублялась тем, что певица села за руль, не имея водительских прав, да еще и не пристегнулась. За этот «букет» нарушений Яковлеву оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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