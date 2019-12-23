2019-12-23T18:39:24+03:00
Общество

«Ракушка» Анны Озар продолжает покорять европейские кинофестивали

Интернет-премьера запланирована на конец 2019 года
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Картине достались награды в номинациях «Лучший фильм по версии жюри» и «Лучший фильм по версии зрителей»Картине достались награды в номинациях «Лучший фильм по версии жюри» и «Лучший фильм по версии зрителей»
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Фильм «Ракушка» режиссёра и сценариста Анны Озар 21 декабря 2019 года выиграл сразу два главных приза конкурса CortoEuropaна кинофестивале Linea d’Ombra, проводящемся в итальянском городе Салерно. Картине достались награды в номинациях «Лучший фильм по версии жюри» и «Лучший фильм по версии зрителей».

Короткометражная лента «Ракушка» повествует о заболевшей раком женщине, которая была уверена, что диагноз поставит крест на её жизни, однако болезнь оказалась началом странных и счастливых событий.

В 2019 году в конкурсной программе кинофорума Linea d’Ombra наряду с итальянскими, французскими, немецкими, шведскими и израильскими работами было представлено четыре российские короткометражных картины - от режиссёров Никиты Литвинова, Ирины Киреевой, Анны Озар и Михаила Местецкого.

«Ракушка» Анны Озар продолжает покорять европейские кинофестивали

«Ракушка» Анны Озар продолжает покорять европейские кинофестивали

Ранее Анна Озар также получила Гран-при французского фестиваля «Вечера российского кино в Бордо In Cine Veritas» и специальный приз московского фестиваля «Будем жить».

Очевидно, что если европейская аудитория так принимает Анну, то и российские продюсеры тоже скоро обратят на неё внимание.

Интернет-премьера «Ракушки» запланирована на конец 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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