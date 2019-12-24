2019-12-24T20:33:51+03:00
Происшествия

В Москве задержали рэпера, который ради съемок клипа перекрыл Новый Арбат «Майбахами»

В полиции заявили, что исполнитель Ziroy сам явился в отдел [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Похоже Зирояну светит арестПохоже Зирояну светит арестФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Московские полицейские задержали 23-летнего рэпера Григория Зирояна, он же Ziroy. Пока - на 48 часов.

Ранее в Сети появилось видео: исполнитель в халате и тапочках шагает по Новому Арбату в окружении черных «Майбахов». Иномарки едут медленно, как эскорт поющего молодого человека, а движение сразу по нескольким полосам заблокировано. Это ребята так новый клип снимали!

Эксперты в интервью «КП» предполагали, что рэпер за такие проделки может отправиться под административный арест. Прецедент уже был: в начале нынешнего года блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц снимали похожее видео на том же Новом Арбате и сели на 10 суток. Похоже на то, что арест теперь светит и Зирояну.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что сегодня исполнитель сам явился в полицию. На него завели административные протоколы по статьям «нарушение Правил дорожного движения пешеходом» (это штраф до 500 рублей) и «организация массового передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (штраф до 20 тысяч рублей или арест на 15 суток). Материал отправили в суд.

- Кроме того в отношении шести водителей автомобилей «Мерседес» («Майбах» - подразделение немецкого концерна, - Авт.), которые участвовали в съемках, сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные протоколы по статье КоАП РФ «Умышленное создание помех в дорожном движении», - заявили в полиции.

Водителей ищут. Им светят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Каждому!

Рэпер из за съемок клипа перекрыл движение на Новом Арбате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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