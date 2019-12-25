38-летнюю россиянку уволили из-за полной тезки с 10 судимостями

Диана Гасанова, педагог начальной школы, несколько лет назад переехала с семьей из Дагестана в Москву. В 2016-м устроилась в одну из столичных школ. Учителя с хорошим стажем и послужным списком взяли сразу. Нужно было только собрать документы.

- В списке бумаг, которые я должна была принести в школу была и справка об отсутствии судимости, - рассказала Диана «Комсомольской Правде». - Я сделала этот запрос и через месяц получила ответ. Я сначала подумала, что это чья-то неудачная шутка…

В бумаге черным по-белому значилось: Диана Юсуповна Гасанова, 10 судимостей - сидела за кражи, хранение и сбыт наркотиков.

- При этом в документах у меня совсем другая дата рождения, как будто на самом деле я на шесть лет старше. И место рождение у меня другое.

Женщина решила, что чиновники просто зарапортовались, где-то ошиблись. Отправила повторный запрос. Но ответ на него пришел тот же: вы, мол, Диана - рецидивистка, а не школьный учитель.

- В школе мне дали какое-то время на решение своих проблем, закрывали глаза на отсутствие этой справки об отсутствии судимости. Конечно, она нужна, и совершенно чистая. Педагоги же с маленькими детьми работают. Мне посоветовали обратиться в суд. Денег на адвокатов не было, документы оформляла сама. Но в итоге - отказ за отказом. В школе развели руками: ты, конечно, учитель хороший, но держать сотрудника без документов не имеем права.

С тех пор Гасанова пытается доказать, что она добропорядочный гражданин и никогда не сидела. Позже ей переслали фото из паспорта двойника - совершенно очевидно, что это совсем другая женщина.

- Кроме того, все ведь элементарно документами проверяется: в те годы, когда эта преступница сидела, я работала в школах. Есть все бумаги!

Но суды и МВД Дагестана очевидности в расчет не принимают. Если в базе человек с такими же ФИО, как у тебя, указан преступником, то извини…

В какой-то момент Диане Гасановой показалось, что она победила. Мосгорсуд отменил решение Нагатинского районного суда, отправил дело на пересмотр. В итоге суд назвал действия по выдаче Гасановой справки о несудимости незаконными. Черт крылся в формулировках.

- В следующей справке у «меня» были уже две судимости, а не десять. Делаю запрос в МВД Дагестана, а оттуда приходят отписки: в решении суда не сказано, что мы должны в базе удалить судимости, которые вам приписаны. Мои последующие иски суд отклоняет.

Кстати, как выяснила Диана, ее «копия» в разные годы получала паспорта на четыре разные фамилии. А иногда даже и имена меняла.

«Комсомольская Правда» недавно уже разбиралась в похожих историях, когда в электронных базах разных ведомств человек получает своего неблагонадежного двойника. Из-за этих накладок у людей снимают деньги с карты за чужие долги или выписывают штрафы за чужие нарушение правил дорожного движения. Но там все-таки речь идет о полных тезках с одними и теми же датами рождения. Тут же Диану Гасанову принимают за мадам, которая на несколько лет старше. Ау, МВД Дагестана!

Пока тянется вся эта бумажная катавасия, Диана имеет возможность подрабатывать только частным репетитором. По вечерам дополнительно занимается с первоклашками, которым нужно подтянуть знания по разным предметам.

- В той школе, где меня были вынуждены уволить, по-прежнему ждут. Как только решу проблемы с документами, возьмут обратно. Вот только конца-края пока не видно. И никто из чиновников не хочет признавать, что они допускают ошибку. Полное наплевательство.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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