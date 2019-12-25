В новогоднюю ночь киноцентр «Октябрь» распахнет свои двери для киноманов

В киноцентре «Октябрь» будет воссоздана фантастическая атмосфера, погружающая в невероятную вселенную фильмов «Притяжение» и «Вторжение». Декорации и фотозоны в футуристическом стиле перенесут зрителей из современной столицы в совершенно незнакомую Москву. Всех гостей ждёт праздничный фуршет с шампанским, подарки и фантастическое настроение!

Перед показом в премьерном зале на огромном экране гости увидят традиционное новогоднее обращение Президента РФ, а также эксклюзивное поздравление от съемочной команды фильма «Вторжение».

Показ пройдет также в зале IMAX, где зрители смогут ощутить весь масштаб фильма, и в премиальном зале КАРО Black.

После показа фильма праздник продолжится в фойе киноцентра: гостей ожидает DJ-сет и танцы до утра.

Билеты можно приобрести по ссылке: https://karofilm.ru/film/6219

Сбор гостей в 22:00.