2019-12-26T13:30:59+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили определитель номера телефона в приложениях на iOS и Android

Благодаря новому сервису приложение ОК предупредит о нежелательных звонках
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Благодаря новому сервису приложение ОК предупредит о нежелательных звонках.Благодаря новому сервису приложение ОК предупредит о нежелательных звонках.
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Одноклассники запустили сервис автоматического определителя номера, с помощью которого пользователи смогут увидеть, из какой организации им звонят по телефону. Благодаря новому сервису приложение ОК предупредит о нежелательных звонках — например, с рекламой или спамом, а пользователи смогут узнать, насколько актуален для них вызов. Для подключения сервиса нужно активировать соответствующую настройку в мобильных приложениях ОК на Android и iOS.

При поступлении телефонного звонка приложение ОК сверяется с собственной базой телефонных номеров и показывает информацию о найденном номере пользователю: название компании и сферу ее деятельности. Если номер помечен как спам, пользователь увидит соответствующее сообщение на экране дозвона.

База первично собрана на основе открытых данных страниц компаний в соцсети с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, после чего была дополнена и отмодерирована пользователями в режиме тестового запуска. Кроме того, пользователи могут постоянно пополнять базу, помечая номера как нежелательные или, например, поступающие из колл-центров организаций.

Если алгоритм находит совпадение в базе, на экране телефона появляется название и род деятельности компании. Это работает как для активных, так и для пропущенных вызовов – в этом случае название компании отображается рядом с номером в истории звонков телефона.

В том случае, если звонивший номер не найден в базе, а алгоритмы соцсети считают телефон подозрительным, определитель номера попросит пользователя оставить свою обратную связь. Таким образом, отзывы пользователей помогут выявить номера, чтобы пополнить базу актуальными контактами компаний или оградить в дальнейшем других пользователей от нежелательных звонков.

Подключить функцию определителя номера можно в настройках раздела «Сообщения» - «Звонки» в Android и в общих настройках приложения на iOS. Чтобы обновить базу номеров, пользователю нужно нажать кнопку обновления, после чего приложение произведет загрузку актуальной на данный момент телефонной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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