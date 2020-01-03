Новогодние праздники как способ укрепить взаимоотношения в семье

В предверии Нового года многие люди предпочитают встречать его не с семьей, а с друзьями. Психологи столичных семейных центров за то, чтобы новогодние каникулы в кругу семьи! А как это сделать? Об этом рассказывает психолог семейного центра «Сокол» Любовь Прохоренко.

- Как можно собрать семью вместе, если нет совместных интересов?

- Провести вечер вместе с родными людьми не так просто, как может показаться на первый взгляд. Под одной крыше собирается абсолютно разные люди, как по возрасту, так и по интересам. Преодолеть эту проблему можно с помощью традиционного семейного ужина, например, который так распространен на Западе. Чем это так ценно? Проведение времени с близкими людьми за совместной деятельностью создает условия для взаимной поддержки, понимания, а также поиску решений, как личных, так и семейных проблем.

Психологическая ценность данного метода заключается в возможности высказаться, поделиться личными переживаниями, а также быть услышанным.

- Каждый родитель может столкнуться с такой проблемой: многие подростки не умеют контролировать свои чувства и эмоции.

- Да, действительно некоторые эмоциональные реакции подростка могут не соответствовать действительности и даже быть неадекватными в той или иной ситуации. Все что вы можете сделать для своего подростка – это быть рядом, дать ему безусловное принятие. Дело в том, что этот возраст особенно чувствителен. Организм подростка претерпевает колоссальные изменения не только на органическом уровне, но и на гормональном и психологическом. Отсюда могут появиться проблемы не только с эмоциональной сферой, но и учебной деятельностью. Дайте ему время и свою поддержку, чтобы он успешно прошел через этот кризис.

- Что делать, если в семье существуют конфликты?

- Я всегда рассматриваю конфликты, по большей, части с положительной стороны. Почему? Потому что это хорошая возможность попытаться понять иную точку зрения на проблемную тему. Мы все разные, у всех у нас есть свое мнение на тот или иной вопрос, поэтому важно уметь слышать и слушать ваших оппонентов. Не стоит переходить на эмоциональную составляющую, т.к. при этом логические аргументы теряют свою силу, если, конечно, вам не хочется просто снять свое эмоциональное напряжение.

Но в новогодние каникулы подобных ситуаций не избежать. Например, что делать, если одни члены вашей семьи хотят отдыхать активно, а другие, наоборот, хотят максимально пассивно провести свое время, сидя дома. В таких ситуациях вы можете попробовать собрать семейный совет, на котором вынесите на обсуждение план вашего отдыха на зимних каникулах. Очень важно выслушать идеи, предложения и желания каждой стороны, и попытаться прийти к общему соглашению. Например, один день вы все вместе выходите на улице и лепите снеговика, если, конечно, зима нас обрадует в это время снегом! В другой день вы устраиваете киновечер, где смотрите новинки киноиндустрии. Главное в этом вопросе услышать каждого, в том числе, самого себя.

От себя могу добавить, что Новый год и каникулы в начале него, служат прекрасным моментом для единения с самим собой и осознания своих актуальных потребностей. Если мы удовлетворим их в начале, то весь следующий год пройдет максимально продуктивно и позитивно. Слышьте себя, чувствуйте себя, любите и балуйте!