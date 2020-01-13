«Она беременна!»: Адвокат директора школы, которая заказала убийство соперницы сделала громкое заявление в суде

Гагаринский суд сегодня арестовал двух фигурантов дела о нападении на жену муниципального депутата Михаила Хананашвили. Напомним, на Светлану Хананавшвили напали вечером 9 января у ее дома. Неизвестный несколько раз ударил женщину ножом в область шеи и живота, пробив внутренние органы. 34-летняя москвичка до сих пор находится в реанимации. Спустя двое суток задержали подозреваемых. По версии следствия, убийство Светланы Хананашвили заказала бывшая любовница ее мужа - директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова. В качестве киллера выступил ее бывший ученик Николай Фролов (21 год), другая бывшая ученица Масловой Ирина Погарченко (20 лет) также принимала участие в подготовке преступления.

Светлана Хананашвили.

Сам Михаил Хананашвили в интервью «Комсомольской Правде» информацию об интимной связи с Василисой Масловой опроверг.

- Нас связывали только дружеские и деловые отношения! - заявил мужчина. - Как только Василиса стала оказывать мне знаки внимания, я стал общаться с ней только по работе (у муниципального депутата своя компания по веб-дизайну, - Авт.).

Василиса Маслова, когда ее доставили в суд, общаться с журналистами отказалась, спрятавшись под капюшоном куртки. Журналисты разглядели под глазом задержанной синяк. Откуда он, Маслова не сказала. А вот ее адвокат Ольга Матвейчук сделала неожиданное заявление.

- Моя подзащитная беременна!

По версии следствия, 35-летняя Василиса Маслова стала заказчицей нападения

На каком месяце и кто отец, адвокат не уточнила. (Хананашвили позже наотрез заявил, что от него Маслова забеременеть не могла - он продолжает утверждать, что связи у них не было).

Впрочем, Маслову все равно арестовали на два месяца, до 9 марта - медицинские документы, подтверждающие беременность, её защитница в суд не принесла. Свою вину директор школы не признает.

«Киллер» Николай Фролов - невысокий молодой человек в очках, с внешностью классического «ботаника». Учится на третьем курсе РЭУ Плеханова. Встретишь такого на улице - ни за что не подумаешь, что он может на женщину с ножом...

- Николай Фролов полностью признал свою вину и дал признательные показания, - заявил в суде следователь.

Адвокат Алексей Хализов попросил судью отпустить Фролова под домашний арест.

- У нас есть документы, которые подтверждают, что у моего клиента есть хронические заболевания, в том числе болезни сердца.

Сам Фролов заявил, что если его отпустят до суда, он никуда сбегать не собирается.

- Мне это не нужно, - сказал студент.

Пока судья ушел принимать решение в специальную комнату, матери Фролова разрешили подойти к сыну. Говорили негромко. Единственное, что расслышали все: «Но пасаран, сынок!»

Мать Николая Фролова в помещении суда.Фото: Александр РОГОЗА

Судью медицинские документы Фролова не впечатлили. Арест до 9 марта!

Заседание по мере пресечения третьей фигурантки дела Ирины Погарченко, отложили до завтра.

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Следователи разбираются в деталях покушения на заказное убийство на почве ревности. Жертвой нападения вооруженного ножом преступника стала 34-летняя Светлана Хананашвили, жена муниципального депутата Михаила Хананашвили. Киллер подкараулил женщину у ее дома и несколько раз ударил в шею, область груди и живота. Светлана уже третий день в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Врачи пока не дают никаких прогнозов (подробности)