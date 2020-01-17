"Этот не жилец, молодая и родишь еще!": стало известно еще об одном младенце, умершем в московском роддоме №27

Скандал с увольнением главврача элитного московского роддома №27 случился в конце прошлого года. Напомним, Марину Сармосян обвинили в халатности и даже отправили в СИЗО сразу после ареста. Позже меру пресечения сменили на более мягкую - домашний арест. По некоторым данным, сейчас Марина находится в больнице. Якобы после скандала у нее на нервной почве стали отказывать ноги.

В уголовном деле пока 4 эпизода. Один малыш умер, трое из-за родовых травм навсегда остались инвалидами. Эти дети появились на свет в 2019-м году. Как удалось выяснить "КП", первой случай гибели младенца произошел годом ранее. Милена Полякова, мама Дамира, сразу после случившегося написала жалобу. Но в ответ от чиновников пришла только отписка.

Мы публикуем дневник Милены, которая после долгого молчания решила рассказать свою историю:

27 сентября 2018

Моя беременность проходила идеально. Да, это не преувеличение, так и было. Дамирка развивался срок в срок, давление и все анализы были как у космонавта. Все УЗИ были идеальными, шевеления отличными, я чувствовала себя прекрасно. Было только одно "но": у меня клинически узкий таз. На госпитализацию отправили в 40 недель. Я была уверена, что все дело закончится операцией.

Я наивно повелась на ажиотаж вокруг роддома №27, ведь там ремонт, новое оборудование, квалифицированные врачи. Меня осмотрели, взяли анализы, сделали УЗИ: все было прекрасно. Сказали, что беременной уже не отпустят. Предполагаемый вес ребенка: 3500-3600. Врачи сказали: "начнёшь сама, но вдруг что, мы будем готовы к экстренному кесарево". Я думала: «ну, хорошо, вы врачи, вам виднее».Отношение было прекрасным, обстановка тоже, ничего не предвещало беды. Я была счастлива, что скоро встречусь с сыном!

1 октября 2018 года 03.10

В ночи начинаются уже очень болезненные схватки, я не утерпела, пошла на пост. Сделали КТГ: схватки пошли, но не регулярные. Отправили на осмотр. Меня встретил доктор Родионов: «ой, и такие маленькие у нас рожают». Я счастливая говорю: «да, иду рожать». На его руке осталась пробка: раскрытие 1 палец. Сказали ждать, я оставалась в отделении патологии.

10.00

Боль была дикая. Я уже ползала по коридорам в слезах, пока медсестры терли мне спину. Меня перевели в родбокс, где меня встретила моя акушерка Пронина. Лежу вою: больно. Приходит врач Прозоров (запомнились только фамилии). Осмотрел: раскрытие 2 пальца. Прокололи мочевой пузырь.

12.00

Лежу молюсь, быстрее бы уже, боль сильная. Приходит анестезиолог и делает эпидуральную анестезию. Говорит: "поспи, отдохни". Я смогла немного вздремнуть.

15.00

Меня осмотрели, но собственно ничего не изменилось. Время идёт. Жду.

16.30

Начинается странный ажиотаж в моем родбоксе. Пришло много врачей. От страха мне самой уже стало плохо, я будто терялась, побледнела сильно. Меня начинают осматривать все по очереди. Тут и дураку ясно, что есть проблема какая-то. В родбоксе уже находились мой врач Прозоров, Хубецова, Маркарян, Паносян и заведующая роддомом Марина Сармосян. Каждый врач меня осматривал. Задавали вопросы про мой рост. Чтобы вы понимали мою комплекцию, опишу: рост еле дотянул до 150 см, тело подростка, скажем так. Потом вопрос от врачей: "с каким весом родилась я или муж?" В общем суета начинается нездоровая, прошу лично Марину Арамаисовну сделать кесарево. Говорю, что я на все согласна, все подпишу. На что она кладет мне руку на ногу и говорит: "куда тебя резать, ты такая молодая, маленькая, тебе ещё рожать".

17.20

Все выходят. Я в какой то прострации. Со мной сидит акушерка Пронина. Я считаю, что если бы она решала мою судьбу, то все прошло бы прекрасно. Говорю ей, что мне нужно кесарево. Она сидела спиной к двери и ко мне и только слегка повернув голову на меня показывает мне, что сейчас решается этот вопрос. Она очень сопереживала мне все роды и точно знала, что надо резать. Но нас никто не слушал.

По некоторым данным, сейчас Марина находится в больнице

18.00

В итоге кесарево отменили. Раскрытие: 3 пальца. Врачи говорят: "ну, вот все до 8 не раскроется, то точно кесарево". Я думаю, что они издеваются, прошу сделать кесарево. Приходит доктор Сусанна Паносян и мне делают еще дну анестезию. В течение часа ее рука из меня не выходила. Во время моей схватки она руками там не хило ковыряла. И так каждый раз. Это длилось для меня вечность. Врачи сменяли друг друга и жаловались, что у них уже пальцы болят. Как я поняла по их разговору, раскрытие расковыряли немного, но голова ребенка не опускается.

20.25

Я еле чувствовала схватки, мне они совсем не помогали вытуживать малыша. Было очень тяжело, но я старалась изо всех сил. Меня в этом процессе ещё и рвало. Я думала ещё немного и я просто перестану тужить, потому что вообще ничего не ощущаю. Врачи давили на живот сверху. Очень много потуг было пока выходила головка, ощущение что он шел по сантиметру не более. Но я мужественно это сделала. Малыша поднимают. Мое сердце замерло: он не закричал. И тут самое интересное. Сына приложили ко мне, потом показали мне его половой орган и только после этого начали реанимировать.

Что это, простите, было?

20.45

Ворвалась реанимация детская, которая дежурила у родбокса. Врачи заранее поняли, что ошиблись. Именно так и было. Малыша на моих глазах откачивают. Все с загробными лицами. Мне не хватало воздуха крикнуть, я начала подрываться, хотела встать. В этот момент дали наркоз и меня вырубили .

2 октября 01.10

Просыпаюсь в родбоксе. Малыша нет. Никого нет. В отчаянии пытаюсь встать, но не хватает сил. Кричу. Подходит акушерка моя. Я ее спрашиваю: "жив?". Она говорит: «да, в реанимации, врачи завтра все скажут». Пишу мужу, что родила в 20:40. В моей голове отложилось это время. Я почти все роды ему писала сообщения и благодаря им сейчас могу восстановить картину по часам.

08.00

Врач Паносян подошла к мужу, который сидел в коридоре со словами: "молись, жена живая осталась, а ребенок в реанимации". Сказала, что было трехминутное кислородное голодание. Вранье! Там был час если не больше.

10.20

Я лежала ни живая, ни мертвая. Муж зашел ко мне со слезами на глазах.

11.00

Меня перевели в палату около реанимации. Там я не могла уснуть от дикой боли в тазу. Кричала и плакала, никто не слышал, я выползла в коридор. Плачу, кричу девочкам на посту и прошу обезболивающее. А они мне: "Ой, тут у нас нету. Это вам на 3 этаж надо". В смысле?!

13.00

Я помчала в реанимацию. Ребёнок сам не дышит, тяжелая гипоксия, сильнейший отек. Полностью на аппаратном обеспечении. Девочки, это такая какая боль! Это неописуемо, это невообразимо. Мое сердце рвалось на куски. Муж и наши родители тоже приехали. Всех пускали.

14.00

Приходит Паносян и убивает все надежды. Говорит: "ребёнок не жилец, родите ещё, вы молодые!" Марина Сармосян тоже зашла и сказала тоже самое. На всю жизнь запомню то, как сначала она сказала: "куда тебя резать, такая молодая", а на следующий день «ты молодая, родишь еще».

18.00

Не знаю как я пережила этот день, если бы не приехал сразу муж я бы нашла способ, но наверное бы покончила с собой. Мы сидели вдвоем и плакали так, что вой был на весь этаж. Чтобы не говорили, но родительское сердце всегда до последнего надеется.

23 октября 2018

Сердце моего сына перестало биться. Эти 23 дня я не забуду никогда. И своего красивого, крепкого богатыря Дамира: 55 сантиметров ростом я буду любить всю жизнь. То, что он не со мной, а в могиле - это полностью вина ошибочного решения врачей 27 роддома! И сейчас я могу только взять его шапочку, в которой он лежал, укутаться, носом вдыхая его запах, и горько плакать. Нет, не реву целыми днями, жизнь идёт дальше. Но изредка позволяю себе это. А иначе никак.

Уверена, своевременное кесарево спасло бы жизнь моему сыну. К черту их статистики, их хвастовство по поводу того, что самый маленький процент кесарева - это очень круто. Жаль, что у нас не ведут статистику покалеченных и мертвых детей от их амбиций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/753898" frameborder="0"></iframe> Следователи возбудили уголовное дело против заведующей роддомом №27 в Москве Марины Сармосян.

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