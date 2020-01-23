Москвичи в новогодние праздники загорали на Кубе и искали снег в Финляндии

Московский оператор подвел итоги роуминговой активности столичных абонентов в период с 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

На праздничных каникулах жители Москвы и области активно путешествовали, а количество скачанного интернет-трафика в международном роуминге выросло более чем в 5 раз.

Число столичных абонентов Tele2, воспользовавшихся роумингом во время новогодних праздников, увеличилось на 248% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абоненты оператора посетили в начале 2020 года более 135 стран. В 2020 году в рейтинге самых популярных стран оказались Куба, Белоруссия и Таиланд. Большинство жителей Москвы и области также провели новогодние праздники в Италии и в Турции. При этом москвичи также часто летали в северном направлении. Так, в этом году в 2 раза увеличился поток в Финляндию, в страны Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония) – в три раза. Самыми популярными направлениями стали Куба, Белоруссия, Таиланд, Италия и Турция. Самые экзотические страны для зимних путешествий, куда отправились москвичи в начале года, – Катар, Ямайка, Танзания и Мьянма.

В новогодние праздники клиенты оператора предпочитали звонкам SMS общение и коммуникацию в интернете. Так, в период с 29 декабря по 8 января объем исходящих сообщений увеличился на 137%. Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 142 стран действия. Опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах.

С 2019 года Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет: оператор помогает своим клиентам быстро адаптироваться за рубежом. А абонентам тарифа «Премиум» безлимитный мобильный интернет предоставляется бесплатно на весь период путешествия.

Кроме того, все любители путешествий во время планирования поездки могут воспользоваться сервисом «Путешествия» от Tele2. Специальная онлайн-платформа оператора доступна любому желающему. Она позволяет найти лучшие предложения на сайтах компаний-партнеров. Путешественники могут без комиссии приобрести авиабилеты и туры, забронировать отель по выгодным ценам, а также оформить страховку для выезда за границу. Так, по данным сервиса летом 2019 года, в сезон отпусков, самыми популярными заграничными направлениями путешествий среди абонентов Tele2 стали Самарканд, Тель-Авив, Ларнака и Афины.