Прославившаяся в интернете курьерша с двумя детьми призналась в обмане

За жизнью 19-летней Лады Королевой вот уже почти год наблюдают, словно это не жизнь вовсе, а сериал, десятки тысяч подписчиков ее страниц в социальных сетях. В многочисленных комментариях зрители спорят, что будет в новой серии и делают ставки на жанр продолжения: драма, комедия или модная нынче "мылодрама".

БЕДНАЯ ЛАДА?

А началось все с простого фото, сделанного в ее родном городе Ростове-на Дону в марте 2019. Вы наверняка его видели: белокурая девушка в ярко-желтой куртке курьера с огромным рюкзаком на плечах шагает по улице, толкая перед собой детскую коляску. В ней - семимесячная дочка Ангелина. Самой Ладе тогда было всего 18. И кажется, она и не ожидала, что слава матери-героини ростовского, а потом и всероссийского масштаба накроет ее с головой.

Громкая история началась с этой фотографии.

"Бедная девочка - сама еще ребенок", "пока мужики на диванах лежат, она с дочкой вкалывает", "а ведь могла ее в детдом сдать и пиво пить на лавочке ": посыпались комментарии. Из соцсетей слава о молодой мамочке-курьерше докатилась до журналистов. Заметки про непростую судьбу девушки выходили пачками. Народ читал и плакал. Да и как ее не пожалеть.

- Муж не работает. С мамой я не общаюсь : она была против нашей свадьбы , говорила что слишком рано. Да и муж Сильвестр - сирота, это ей не нравилось. Пособие у меня мизерное, поэтому и пошла работать с дочкой, - рассказывала в интервью Лада.

От желающих помочь бедной Ладе отбоя не было. Посылки с детским питанием, памперсами , одеждой и игрушками для малышки ей приносили и присылали по почте из всех уголков России. Все это время Лада жаловалась на мужа : "тунеядец, бездельник". Тот то ли от обиды, то ли по глупости в ответ обвинил жену в измене. Ну чем не "мылодрама" ! По городу поползли слухи, что дочку Лада якобы нагуляла от фотографа, который до беременности делал для нее фотосессию. Дошло до того что Сильвестр обратился на одно из телевизионных шоу, чтобы вывести изменницу на чистую воду. Программу показали по федеральному каналу. И снова все стали жалеть Ладу: обвинения оказались надуманными , дочка - от мужа .

Лада Королева с мужем и ребенком.

После эфира мамочку - курьершу знала в лицо добрая половина Ростова.

- Деточка, не пара он тебе, уходи, разводись ! Люди у нас добрые всем городом тебя и дочку на ноги поставим, - останавливали девушку прохожие, словно, считая своим долгом дать совет.

Благотворительный марафон продолжался полгода, а потом Лада пропала. Ни одного поста в соцсетях: как под землю провалилась.

#НЕНАВИЖУРОСТОВ #ЛЮБЛЮМОСКВУ

В конце ноября соцсети облетел новый снимок: курьерша с крошечной дочкой за руку и вторым ребенком в коляске разносит заказы во дворах Москвы. В девушке с фото не сразу, но все -таки узнали ростовчанку Ладу Королеву. "Бедная Лада, бедные дети": единственное что пришло мне в голову при взгляде на снимок. Даже от одной мысли что двое детей целыми днями ходят по дворам и квартирам мне стало жутко. "Надо как-то помочь": крутилось в голове. Найти Ладу в соцсетях оказалось просто и уже через несколько минут мы общались по телефону.

- Лада, как вы в Москве-то оказались, откуда второй ребенок?

- Мы переехали в Москву с мужем и Ангелиной (первая дочь Лады Ред.) в августе. На тот момент я была беременна вторым ребенком , была уже на приличном сроке. В Москве я родила вторую дочку. Назвали ее Риммой. На третий день вышла работать на рынок "Садовод". Я собираю там заказы для регионов. Вещи прямо в коляску складываю, а потом везу на почту. Мы сняли квартиру с мужем и я продолжила так же работать еще и курьером. Муж ничем не помогает, всё время сидит за компьютером, играет в игры. Такое чувство, что у меня двое дочек и сыночек.

- Какая нужна помощь?

- Мне нужна работа. Но не на полный день, чтобы с собой можно было детей брать.

19 лет, двое детей, две работы - это, конечно , из ряда вон. Ну как не помочь ! И вот уже на сайте заметка о поисках работы для молодой мамочки. И опять сотни комментариев и волонтеров, желающих помочь. После рождения второй дочки Лада снова начала активно вести свои страницы в соцсетях: вот она едет в метро с дочками и рюкзаком курьера, вот собирает заказы на рынке: одним словом - труженица.

У меня все из головы не выходило, как это она с двумя детьми все успевает. Тут с одним-то взрослые женщины едва справляются и нянек нанимают. Ну чем не тема для эфира. И вот уже Лада с двумя дочками в студии радио "Комсомольская правда" рассказывает о жизни своей непростой.

- В Москве много работы, я поэтому и хотела сюда переехать. А еще тут люди добрее: помогают. То вещи привезут для девочек, то игрушки...

Лада с детьми в студии Радио "Комсомольская правда".

"Она и правда еще совсем ребенок: наивная, милая": думала я, болтая с Ладой сразу после эфира.

- Ты не пропадай, если что-то нужно: звони пиши!

И Лада не пропала. Эфир был накануне Нового года и с того дня мы регулярно были на связи. Звонки и сообщения от бедной Лады будили меня посреди ночи и не давали покоя по утрам.

- Я так больше не могу ! Муж совсем мне не помогает: я от него ухожу, - плакала Лада в телефонную трубку . - Вот только что же мне делать? Он съезжать не хочет, значит мне нужно новую квартиру снять. А денег на залог и гонорар риэлтору у меня просто не хватит .

И снова заметка с криком о помощи "Курьерша с двумя детьми ищет квартиру". Десятки откликов и вот уже Лада пакует чемоданы. "Ну все , заживет теперь девочка без этого тунеядца ": думала я.

Но не прошло и месяца как новый поворот.

- Настя, это кошмар. Нас из квартиры выгоняют, сказали съехать до 27 января. Я в таком состоянии , ты себе не представляешь. Реву и не могу остановиться, - пожаловалась Лада.

- Как же так ? Что случилось?

- Это все муж виноват ! Он пришел и я его простила. А у него собака - хаски. Я ее на балконе прятала, но хозяйка узнала и стала нас выгонять. Я такая дурочка, зачем я его впустила . Он опять ничего не делает: не работает, да еще и надо мной издевается. Я купила машину, отечественную "десятку", а он ключи забирает и ездит на ней без прав. Все документы мои забрал. Я не знаю, что делать, помоги! Я очень хочу от него избавиться.

- Успокойся, не реви ! Давай подключать полицию. Они его быстро выгонят с собакой вместе.

- Полицию я не хочу. Я его боюсь, он потом вернется , когда их не будет и нам с девочками несдобровать. Мне квартира новая нужна и чтобы не дорого!

По разговору с Ладой было понятно: она явно что-то не договаривает. Жалуется на мужа, при этом сама впустила его в новую квартиру, от помощи полиции отказывается. Да и детей жалко, сколько же можно их по съемным квартирам таскать, это же не игрушки. После бессонной ночи в мыслях о том, как же помочь бедной Ладе , казалось, нашлось идеальное решение. Звоню!

- Лада, есть такие центры реабилитационные, в которых живут молодые мамочки с детьми. Это отличный вариант для вас. Ты сможешь отдохнуть от работы и дочками заняться. Что скажешь?

- Нет. Я не поеду туда. Не хочу!

Не заставлять же. В надежде на силу соцсетей размещаю на своей странице фото с Ладой: "нужна помощь, ищем квартиру". И тут понеслось! Нет, не предложения о помощи, а обвинения в обмане. Оказалось, что "бедная" Лада, прикрываясь слезными историями, часть из которых оказалась не более чем ее вымыслом, не отказывается и от переводов на банковскую карту. Все бы ничего, люди же по доброй воле помогают, но собранные на аренду квартиры деньги Лада потратила непонятно куда.

- Для нее это просто способ заработать. Историю с уходом от мужа она придумала, чтобы получить деньги. Мы собрали больше ста тысяч рублей. Этого должно было хватить чтобы заплатить 30 тысяч рублей долга за старую квартиру и столько же за новую. Еще и осталось бы на третий месяц. Но Лада пришла на новую квартиру вообще без денег. За нее заплатила волонтер, которая сбор организовывала. Она была просто в шоке: не понятно, куда Лада дела собранные на жилье деньги. Оказалось, что за старую квартиру они вообще не заплатили. Просто сбежали, и оставили открытой дверь. Хозяину просто детей жалко, а так бы давно подал на Ладу заявление в полицию, - рассказала "КП" волонтер Ирина Балаева.

- То есть от мужа Лада и не уходила?

- Совершенно верно. Она просто прятала его от хозяйки квартиры, чтобы получить хорошую цену как мать - одиночка. Ей сдали трехкомнатную квартиру за 30 тысяч рублей и без залога . На следующий же день к ней приехал муж вместе собакой. Так и жили, пока хозяйка не узнала правду.

С хозяйкой квартиры мне тоже удалось пообщаться.

- Про собаку я совершенно случайно узнала. А когда зашла в квартиру, то просто в шоке была. Повсюду были собачьи фекалии, в квартире ни разу не делали уборку: повсюду мусор, грязная посуда. Лада даже не извинилась за обман, - возмутилась Ирина.

Но гораздо больше чем за пропавшие деньги волонтеры переживают за судьбу детей.

- Мы совершенно точно знаем что младшая девочка, которой сейчас два месяца нигде не зарегистрирована. Это значит что ребенка не осматривают врачи, ей не делают прививки , - возмутилась Вероника Иерусалимская, одна из тех, кто помогал Ладе до того как вскрылся обман со собором средств. - Дети по 5-6 часов находиться на улице или в машине. Это просто недопустимо. В таком возврате они должны хотя бы 4 раза в день кушать. Старшую дочку Лада кормит один раз в день и считает, что это нормально. Девочки почти два годика, а она даже слово " мама " не говорит. С ребенком просто никто не занимается.

Сама Лада плохой матерью себя не считает. А вот за мошенничество с собранными на квартиру деньгами она нашла в себе силы извиниться.

- Я прошу прощения у всех, кто пострадал из-за сборов средств на мое имя. Я поняла, что это не мое. Я больше никогда никому номер карты своей не скажу, - заверила Лада.

По нашим данным Лада с мужем и детьми переехала в другую квартиру. Продолжение следует.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

"С самого начала ей просто хотелось денег и славы"

- Лада с первых дней называет мужа бездельником и жалуется на него журналистам и подписчиком. При это они всегда вместе и по моим данным, Сильвестр все-таки работает и на стройках и курьером, - прокомментировал Евгений Овчинников, стрингер из Ростова-на Дону, который следит за историей Лады. - Она просто придумает эти истории , чтобы вот так давить на жалость. А цели две: помощь в том числе и финансовая от добрых людей а еще слава и популярность. Лада с первых дней просто одержима участием в телевизионных шоу. Ради этого она и сорвалась в Москву. При этом в Ростове у нее были все условия для воспитания детей. Им даже квартиру родители помогли купить. перед переездом они ее продали и куда дели деньги, вообще не понятно. Ее россказни про то , что мама ей не помогает - это тоже ложь. Но возвращаться в родной город она видите ли не хочет. Лучше вот так вот побираться в Москве и это ее осознанный выбор. Понятно, что это ее жизнь, но детей жалко!

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

Собственно, стоит ли удивляться, что бесконечные телешоу воспитали нового человека, который не видит другого способа заработать, кроме как на телевизионной и как следствие интернет-популярности. Феномен Оли Бузовой не дает покоя юным Ладам. Но если до Бузовой не дорасти, то хоть сколько деньжат срубить - каналы готовы платить за хайп. Как бы там ни было, но свою долю славы Лада уже получила . Мы следим за ее судьбой. Она совсем юная, и все еще может удачно сложиться. И тут главное цели и мечты правильно выбирать. У Лады 9 классов образования и грезить бы ей сейчас о дипломе хотя бы техникума, а не миллионах подписчиков. Искренне желаем, чтобы в их семье все было хорошо!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/751063" frameborder="0"></iframe> Курьер с детской коляской.Лада развозила пиццу и роллы вместе с грудным ребёнком в Ростове. Сейчас она также работает курьером. Только уже с двумя детьми и в Москве

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