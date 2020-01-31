Пользователи рунета назвали лучшие гаджеты 2019 года
В десятый раз проект Hi-Tech Mail.ru наградил самые запомнившиеся гаджеты. В списке номинантов прошедшего года были представлены более 200 устройств в категориях: «смартфоны», «компьютеры», «камеры», «телевизоры», «гаджеты».
Среди смартфонов лидерами оказались:
• Флагман года: Huawei P30 Pro
• Лучший дизайн: Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition
• Доступный флагман: Honor 20 Pro
• Оптимальный баланс: Samsung Galaxy A50
В номинации «Технологии» победили:
• Технология года: Samsung Galaxy Fold
• Лучший мобильный процессор: Qualcomm Snapdragon 855+
• Возвращение года: Motorola razr
• Стартап года: Drinkshift — холодильник с ИИ и заказом товаров
В категории «Гаджеты» пользователи выбрали:
• Лучшие умные часы: Apple Watch Series 5
• Лучший браслет: Xiaomi Mi Band 4
• Лучшие беспроводные наушники: Apple AirPods Pro
• Лучшая беспроводная колонка: JBL Pulse 4
Лучшими компьютерами стали:
• Лучший ноутбук: ASUS ZenBook Pro Duo
• Лучший игровой ноутбук: ASUS ROG Zephyrus S GX701GXR
• Оптимальный баланс: Huawei MateBook D 15
• Лучший планшет: Apple iPad Air (2019)
Рейтинг телевизоров возглавили:
• Флагман года: Samsung Q900R 8K Smart QLED TV 2019
• Лучший дизайн: Samsung QLED The Serif TV
• Инновация: LG Signature OLED TV 65R9
• Оптимальный баланс: Xiaomi Mi TV 4S
Свои голоса пользователи отдали и за фототехнику:
• Лучшая полнокадровая камера: Sony A7R IV
• Лучшая камера с кроп-матрицей: Canon EOS M6 Mark II
• Оптимальный баланс: Panasonic LUMIX G90
• Инновация: GoPro Max
В этом году за лучшие гаджеты было отдано более 1 000 000 голосов, премия проводилась с 19 декабря 2019 года по 30 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU