2020-01-31T09:27:48+03:00
Умные вещи

Пользователи рунета назвали лучшие гаджеты 2019 года

Hi-Tech Mail.ru подвел итоги премии «Лучший гаджет по версии рунета» В рамках ежегодной премии пользователи проекта отдали более миллиона голосов за лучшие устройства из более 200 участников в 47 номинациях
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В десятый раз проект Hi-Tech Mail.ru наградил самые запомнившиеся гаджеты. В списке номинантов прошедшего года были представлены более 200 устройств в категориях: «смартфоны», «компьютеры», «камеры», «телевизоры», «гаджеты».

Среди смартфонов лидерами оказались:

• Флагман года: Huawei P30 Pro

• Лучший дизайн: Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition

• Доступный флагман: Honor 20 Pro

• Оптимальный баланс: Samsung Galaxy A50

В номинации «Технологии» победили:

• Технология года: Samsung Galaxy Fold

• Лучший мобильный процессор: Qualcomm Snapdragon 855+

• Возвращение года: Motorola razr

• Стартап года: Drinkshift — холодильник с ИИ и заказом товаров

В категории «Гаджеты» пользователи выбрали:

• Лучшие умные часы: Apple Watch Series 5

• Лучший браслет: Xiaomi Mi Band 4

• Лучшие беспроводные наушники: Apple AirPods Pro

• Лучшая беспроводная колонка: JBL Pulse 4

Лучшими компьютерами стали:

• Лучший ноутбук: ASUS ZenBook Pro Duo

• Лучший игровой ноутбук: ASUS ROG Zephyrus S GX701GXR

• Оптимальный баланс: Huawei MateBook D 15

• Лучший планшет: Apple iPad Air (2019)

Рейтинг телевизоров возглавили:

• Флагман года: Samsung Q900R 8K Smart QLED TV 2019

• Лучший дизайн: Samsung QLED The Serif TV

• Инновация: LG Signature OLED TV 65R9

• Оптимальный баланс: Xiaomi Mi TV 4S

Свои голоса пользователи отдали и за фототехнику:

• Лучшая полнокадровая камера: Sony A7R IV

• Лучшая камера с кроп-матрицей: Canon EOS M6 Mark II

• Оптимальный баланс: Panasonic LUMIX G90

• Инновация: GoPro Max

В этом году за лучшие гаджеты было отдано более 1 000 000 голосов, премия проводилась с 19 декабря 2019 года по 30 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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