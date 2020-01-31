«Зрители кидали в нас стулья, а потом толпа побежала»: На московском турнире ММА произошла массовая драка

Видео впечатляет: несколько минут назад это был зрительный зал, вокруг бойцовского октагона (ринга), а теперь толпа крепких молодых парней месит друг друга кулаками, ногами и вообще всем, чем только можно - кто-то за стулья хватается и протягивает соперника, метясь в голову. Хорошо - тот успевает закрыться руками. В побоище даже на беглый взгляд участвует не меньше сотни человек.

- Охрана! Охрана! - надрывается кто-то в микрофон.

Но охраны не видно. Какой дурак решится останавливать массовую драку?!

Этим побоищем завершился любительский турнир ММА «Битва чемпионов 12» - в минувшее воскресенье, 26 января, он проходил в большом зале центра «Подсолнухи Art&Food» на Открытом шоссе.

Сообщается, что в результате драки пострадали несколько спортсменов клуба единоборств «Витязь-Ногинск». У одного - серьезная травма головы.

И что это было?

- Мы просто сдали свое помещение организатора турнира в аренду, - сообщил «КП» продюсер, певец и владелец проекта «Подсолнухи Art&Food» Андрей Ковалев. - В договоре было прописано, что вопросы безопасности берут на себя арендаторы. У нас раньше уже проводились подобные турниры и никаких проблем не было. Насколько я знаю, на этот раз что-то не поделили двое судей, а потом в конфликт вступили зрители. Что произошло, теперь разбирается полиция.

У клуба «Витязь-Ногинск» своя версия событий.

По словам главного тренера подмосковного спортклуба Павла Муртазина, проблема возникла еще во время жеребьевки. Выяснилось, что оппонентами спортсменов «Витязя» стали ребята из Киргизии и Таджикистана. Поддержать земляков собрался полный зал - около трехсот человек.

- Уже на взвешивании один из оппонентов нашего бойца вел себя неспортивно - бодался, толкался, лез руками в лицо, - говорит Муртазин (его слова подтверждаются видео с турнира, - Авт.). - Мы списали это на то, что парень просто насмотрелся по телеку всяких шоу, которое устраивают некоторые звездные бойцы. Но такое поведение продолжалось и во время боя. Пока судья объяснял правила, он пытался бодать головой в лицо нашего бойца, а публика это дружно одобряла. И когда он в итоге бесславно проиграл за 40 секунд, в нас, секундантов, полетели пластиковые бутылки.

Уже на взвешивании один из бойцов вел себя неспортивноФото: СОЦСЕТИ

Итак, на фоне улюлюканья толпы бойцы «Витязя» начали методично выигрывать бой за боем. В первых трех боях подмосковные ребята победили представителей Киргизии. В четвертом представитель «Витязя» Санжар Еркинов (этнический узбек, между прочим) победил удушающим приемом спортсмена из Таджикистана. После каждого нового боя публика постепенно закипала. Говорят, из зала начались и националистические выкрики.

- В зале поднимался гвалт - некоторые зрители обкладывали нас матом. Санжар выиграл свой бой и это послужило толчком к началу драки. Первого в лицо ударили нашего спортсмена, который просто стоял у октагона. Откуда-то сбоку кулак прилетел и мне в лицо. На каждого представителя нашей команды нападали группами...

В итоге половину команды после драки пришлось везти в больницу.

- У одного нашего парня рассечена голова, ему накладывали швы, - продолжает тренер. - У другого спортсмена сломан нос, у третьего - кисть. У четвертого в этой сутолоке умудрились телефон украсть.

«Комсомольская Правда» уже рассказывала, что в Москве растет число этнических бойцовских клубов - секций, где занимаются выходцы из разных среднеазиатских стран. Их воспитанники засветились уже в нескольких громких уголовных делах. Об особенностях этого явления читайте в нашем материале.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщают, что 26 января очевидцы сообщали о конфликте между несколькими мужчинами в зале на Открытом шоссе. Проводится доследственная проверка.

Сообщается, что в результате драки пострадали несколько спортсменов клуба единоборств «Витязь-Ногинск». У одного - серьезная травма головы.Фото: СОЦСЕТИ

- Когда на вызов приехало несколько нарядов полиции, ситуация успокоилась и, как ни странно, все стороны конфликта отказались писать друг на друга заявления, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Однако на страничке «Витязя-Ногинск» в соцсетях сообщается, что Общественное движение «Возрождение» обратилось в ГУ МВД по Москве и Прокуратуру Москвы «с требованием провести расследование по фактам нанесения телесных повреждений спортсменам Клуба «Витязь-Ногинск», грабежа, экстремистских заявлений в адрес коренного русского народа и угрозы убийством».

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.

«Комсомольская Правда» уже рассказывала, что в Москве растет число этнических бойцовских клубов - секций, где занимаются выходцы из разных среднеазиатских стран. Их воспитанники засветились уже в нескольких громких уголовных делах. Об особенностях этого явления читайте в нашем материале.